احذر مضاعفاته .. 3 طرق لمعالجة الاكتئاب

قد يكون العيش مع الاكتئاب أمرًا صعبًا، لكن العلاج يمكن أن يساعد في تحسين نوعية حياتك، لذلك عرض موقع healthline، طرق لعلاجه:



- الأدوية

قد يصف طبيبك مضادات الاكتئاب أو مضادات القلق أو الأدوية المضادة للذهان، ولكن يجب الانتباه إلى أن كل نوع من الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب له فوائد ومخاطر محتملة.



- العلاج النفسي

التحدث مع المعالج يمكن أن يساعدك على تعلم المهارات اللازمة للتعامل مع المشاعر السلبية، ويمكنك أيضًا الاستفادة من جلسات العلاج الأسري أو الجماعي.



- العلاج بالضوء

يمكن أن يساعد التعرض لجرعات الضوء الأبيض في تنظيم الحالة المزاجية وتحسين أعراض الاكتئاب. يشيع استخدام هذا العلاج في الاضطرابات العاطفية الموسمية (والتي تسمى الآن الاضطراب الاكتئابي الرئيسي بنمط موسمي).





إذا تركت الأكتئاب دون علاج ، فإن المضاعفات تشمل:

- زيادة الوزن أو الخسارة

- ألم جسدي

- مشاكل تعاطي المخدرات

- نوبات الهلع

- عزلة اجتماعية

- أفكار انتحارية

- تشويه الذات

