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رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:17 م
جانب من تدريبات بيراميدز
جانب من تدريبات بيراميدز اليوم
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حسن العمدة
اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، اليوم السبت، بمدينة إينوجو، استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واشتمل المران الذي جرى على ملعب المباراة واستمر لمدة ساعة واحدة، وشهد التدريب على بعض الجمل والوحدات الخططية وحماس كبير من جانب اللاعبين.

وأقيم المران وسط درجة حرارة مرتفعة وصلت إلى ٤٢ درجة مئوية ورطوبة عالية.

ويستضيف إينوجو رينجرز نظيره بيراميدز في الثالثة عصر الأحد بتوقيت القاهرة في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور
بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور
بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور
بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور
بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور
بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور
بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة رينجرز .. صور
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