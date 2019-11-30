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غطاء لنقل الإرهابيين.. أحمد موسى يحذر: اتفاق أردوغان والسراج يسمح لجيش تركيا بدخول ليبيا.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:52 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش التركي سوف يتواجد بشكل رسمي في ليبيا خلال الفترة المقبلة بعد توقيع اتفاقية بين رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج.

وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اتفاق السراج وأردوغان يمنع ترسيم الحدود بين قبرص واليونان ويعطي غطاء لنقل الإرهابيين إلى ليبيا.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن الجيش التركي سيسيطر على كل الأجواء فى ليبيا بعد الإتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان.

وأضاف موسى أن أردوغان أراد من الاتفاقية التي وقعت مع ليبيا بمنع ترسيم الحدود بين مصر واليونان ويمنع أي إجراءات ترسيم حدود بين قبرص واليونان ويلغي الجمهورية القبرصية ويلغي جزيرة كريت ويلغي رودس إحدى الجزر اليونانية الموجودة في البحر المتوسط ويلغي أي حقوق لقبرص واليونان في منطقة البحر المتوسط في مسألة البحث والتنقيب عن الغاز.

كانت قد وقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، جدد خلاله الرئيس التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

ورفضت اليونان الاتفاق ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. واستدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة، وأن "هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول".

لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إن بلاده وقعت الاتفاقية "لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي"، فيما قالت الرئاسة التركية إن الاتفاق الخاص بالمجال البحري جاء "لحماية حقوق البلدين في السيادة على المناطق البحرية".
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