تحليل| كيف ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 29.3 مليار دولار

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 29.3 مليار دولار عام 2018 مقابل 26.3 مليار دولار عام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 11.5٪، وذلك وفقا للنشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2018 .





وتعود ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى ارتفاع قيمة الصـادرات غير البترولية إلى 24.6مليـار دولار عــام 2018 مقابل 22.5 مليار دولار عام 2017 بارتفاع بلغت نسبته 9.3٪، بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 4.7 مليار دولار عام 2018 مقابل 3.8 مليار دولار عام 2017 بارتفاع بلغت نسبته 23.7٪.





وبالنظر إلى تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع، فإن الصــادرات المصريــة ترتكز طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2018 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 45.2٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.



وسجلـت قيمـة الصــادرات من السلع تامــة الصنع 13.2 مليار دولار خلال عـام 2018 مقابــل 12.1 مليــار دولار عــام 2017 بارتفــاع بلغت نسبته 9.2%، كما سجلت قيمة الصادرات من الوقود 6.7 مليار دولار خلال عــام 2018 مقابل 4.8 مليار دولار عام 2017 بارتفاع بلغت نسبته 40.3٪ .



وعن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها تتمثل في البترول و الملابس الجاهزة وأسمدة ودائن ومنتجاتها، حيث بلغت قيمة بترول خام 2.13 مليار دولار عام 2018 مقابل 2.09 مليار دولار عام 2017بنسبة ارتفاع قدرها 2.0 ٪ .



وبلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 1.6 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.2٪، كما بلغت قيمة منتجات بترولية وقارية أخرى 1.5مليار دولار عام 2018 مقابل 1.0مليار دولار عام 2017بنسبة ارتفاع قدرها 52.9٪، وبلغت قيمة أسمدة 1.3 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.0مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 22.9٪.



كما بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 0.97مليار دولار عام 2018مقابل 0.86مليار دولار عام 2017بنسبة ارتفاع قدرها 13.0٪.



وعن التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، جاءت في المرتبة الاولي إيطاليا بنسبـة 7.0٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 6.5 ٪ لتصل قيمتها الي 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 2.2مليار دولار لعام2017.



كما سجلت في المرتبة الثانية تركيا بنسبة 6.9٪ من جملة الصادرات، وحيث إرتفعت الصادرات اليها بنسبة 4.3٪ لتصل قيمتها الي 2.0مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2017.



كما جاءت في المرتبة الثالثة دولة الامارت العربية بنسبـة 6.8 ٪ من جملة الصادرات، وحيث إنخفضت الصادرات إليها بنسبـة 26.8 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.0 مليـار دولار خــلال عام 2018 مقابل 2.7 مليار دولار لعام 2017.



وجاءت في المرتبة الرابعة دولة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 5.9 ٪ من جملة الصادرات وحيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 26.1٪ لتصـل قيمتها إلي 1.7 مليار دولار خلال عـام 2018 مقابـل 1.4مليار دولار لعام 2017.





وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.5 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 27.4٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 13.2٪.





وعن التوزيع النسبي لصادرات أهم الموانئ، جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 31.1٪ من جملة الصادرات، يليها مطارات القاهرة بنسبة 21.2٪ ثــم مينـاء الســويس بنسبة 10.3٪، ثــم ميناء دمياط بنسبة 7.4٪، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 7.1٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 4.2٪.

