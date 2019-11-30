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توك شو

خبير طرق: مصر تقدمت 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والمرور الدولي، إن مصر تقدمت نحو 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مشيرا إلى أن حوادث الطرق انخفضت بنسبة 41%.

وأضاف الدكتور عماد نبيل ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن شبكة الطرق وفرت الكثير من الوقت للمواطن كانوا يقضونه في الطرق، قائلا: "ربع الوقت اللي كان بيضيعه المواطن في الطرق وفره".

وتابع استشاري هندسة الطرق والمرور الدولي، أنه تم إضافة 7 آلاف كيلو متر طرق للشبكة، مشيرا ألى أن مصر أصبحت متصلة بالعالم، ويمكنها أن تلعب دور الناقل الدولي بفضل شبكة الطرق.

وكان قد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التى نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزًا لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، والمركز 75 عام 2017، والمركز 107 عام 2016، والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014، وذلك وفقًا لتقارير التنافسية العالمية.
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