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مرأة

صحي ولذيذ.. قدمي عصير الموز والرمان

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:21 م
عصير الموز بالرمان
عصير الموز بالرمان
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آية التيجي
يحتاج الاطفال لتناول العصائر الطبيعية، وايضا يتمتع بمزاق شهي ولذيذ، لذا قدم الشيف سنان بطرس طريقة تحضير عمل عصير الموز والرمان، وهو احد العصائر التي تحتوي على كثير من الفيتامين والمعادن.

وقت التحضير: ١٠ دقيقة
وقت الطبخ: ١٠ دقيقة
الكمية: 2 أفراد
 
ويعتبر عصير الموز والرمان، وهي أحد المشروبات اللذيذة، والتي يمكن تقدميه بين الوجبات او قبل النوم، وذلك لما يحتوية على عناصر غذائية كالحديد، والبوتاسيوم، والحديد.

طريقة عمل عصير الموز والرمان

مقادير عصير الموز والرمان :

4 موزة مقطعة
1 كوب حب رمان
3 ملاعق عسل أبيض
مكعبات ثلج

طريقة عمل عصير الموز بالرمان:

1- اخلطي جميع المقادير في الخلاط الكهربائي ثم اسكبيها في كاسات التقديم.
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