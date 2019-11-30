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رياضة

محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة الإعلاميين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:28 م
بترول أسيوط
بترول أسيوط
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رباب الهوارى
أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا لمواجهة فريق الأعلاميين ضمن الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاءت القائمة كالتالى : محمد رمضان - محمد مزيكا - ايهاب فؤاد -
محمد دياب - اسلام حمدى - محمد ممدوح - احمد دحروج -ابراهيم حسن - احمد البهى - احمد ممدوح - مؤمن راضى - محمد خلف - محمد فرحات - على عبدالمولى - طاهر محمد - مصطفى شلبى - محمد كارم - محمود كمال - محمد عبدالفتاح - احمد تركى.

يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 7 نقاط ، بينما فريق الإعلاميين محتلا المركز الثامن برصيد 6 نقاط .
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