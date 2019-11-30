محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة الإعلاميين

أعلن محمد عبدالسميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا لمواجهة فريق الأعلاميين ضمن الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وجاءت القائمة كالتالى : محمد رمضان - محمد مزيكا - ايهاب فؤاد -

محمد دياب - اسلام حمدى - محمد ممدوح - احمد دحروج -ابراهيم حسن - احمد البهى - احمد ممدوح - مؤمن راضى - محمد خلف - محمد فرحات - على عبدالمولى - طاهر محمد - مصطفى شلبى - محمد كارم - محمود كمال - محمد عبدالفتاح - احمد تركى.



يدخل بترول أسيوط اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 7 نقاط ، بينما فريق الإعلاميين محتلا المركز الثامن برصيد 6 نقاط .

