توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 ديسمبر على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 01 ديسمبر-كانون الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .
برج الحمل
مهنيًا: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها حتي لا تقع فى المحظور
عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معًا أجمل الأوقات وأسعدها
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة
برج الثور:
مهنيا: يطرأ ما يبلبل الأجواء قليلًا، ما يعني مشكلة أمام تحقيق بعض الإنجازات وضرورة إعادة النظر في بعض التفاصيل
عاطفيًا: تبقى في وضع انتظار جواب او ردّ على طلب او اقتراح تقدمت به من الشريك ولكن فى نهاية هناك رد يسعد قلبك
صحيًا: توتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلًا في العمل
برج الجوزاء:
مهنيًا: يحمل إليك الحظ اعتبارًا من هذا اليوم أخبارًا جيدة فى مجالك المهني ومفاجآت سعيدة كنت تنتظرها بشوق
عاطفيًا: تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع مع الشريك، وعليك التروّي وعدم المجازفة
صحيًا: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيم
برج السرطان:
مهنيا: ينتقل يفتتح لك هذا اليوم أبوابًا جديدة وخصوصًا إذا كنت تتعاطى شأنًا تجاريًّا أو قضية بيع أو شراء
عاطفيًا: لا تندفع في جدالات قد تجرد العلاقة بينك وبين الحبيب، ويصبح ترميمها مستقبلا صعبًا فكن حذر يا عزيزي
صحيًا: حاول أن تضبط انفعالاتك وأن تحافظ على أمنك وسلامتك، فهذا اليوم ينذر بالخطر
برج الأسد:
مهنيًا: يكون هذا اليوم مسرحًا لمفاوضات غنية ولقاءات مع أشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الصعيد المهني
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب وتكون اسعد شخص
صحيًا: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية
برج العذراء:
مهنيًا: أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات في طريقة تعاملك مع الامور حتى تتفادي العصبية التى قد تادي الى مشاكل أكبر.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة
صحيًا: تشعر بتوتر نتيجة ضغط العمل في هذا اليوم، لا تهمل الطعام الصحي والابتعاد عن التفكير زائد بالامور
برج الميزان:
مهنيًا: يغلق هذا اليوم بعض الأبواب التىي كانت تاتي منها المشاكل، لكن الفلك يحذّرك من الصدمات والخيبات
عاطفيًا: تعود الأمور إلى مجاريها مع الشريك بعدما تفهم وجهة نظرك وينصحك الفلك من التقليل من عصبيتك فى تعاملك مع الشريك
صحيًا: سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطًا وافرًا من الراحة والنوم حتى تستعيد طاقتك
برج العقرب:
مهنيًا: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود ف احد العقود التى تهمك
عاطفيًا: تستيجب لرغبات من تحب محاولًا تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي والانفتاح على المستقبل
صحيًا: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخة
برج القوس:
مهنيًا: يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك فى مجال عملك وتصبح محط أنظار الزملاء فى العمل ويبرز نجمك اذا كنت طالب
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فهناك علاقة واعدة مع أحد الأشخاص وتتفقان على أمور كثيرة وتتحليان بالذكاء وحب المعرفة
صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك، اخرج إلى الطبيعة واستنشق الهواء النقي وحاول ممارسة رياضة المشي
برج الجدي
مهنيًا: يخفّ الوهج السابق، ويدعوك هذا اليوم إلى الاستراحة والاهتمام بالشأن المهني وتخفيف الضغط
عاطفيًا: تبدو الاتصالات جيدة وقد تقوم بسفر أو تحضّر لمشروع او تعرف موعدًا غراميًا مميزًا
صحيًا: الأجواء الإيجابية تدفعك إلى المزيد من العمل والنشاط وتمدّك بالحيوية الممتازة
برج الدلو:
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بالنجاح والحظ في مشاريعك ومساعيك، لكن حاول ان تتجنّب الجدال مع بعض الزملاء
عاطفيًا: شجارات ونزاعات مع الشريك على أمور غير ذات أهمية تسيء إلى الأجواء بينكما في حين تبدو بعض التنازلات مفيدة للتوصل إلى تفاهم
صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة
برج الحوت:
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على مشاريع مالية واستثمارات جديدة وحسابات وعمليات شرائية ويبشرك الفلك بارباح مهمة
عاطفيًا: الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس في مصلحتك، الحذر مطلوب في التعامل معه وحاول تهدئة الامور بينكما
صحيًا: للارهاق والأرق انعكاسات سلبية، والمعالجة مطلوبة فورًا وبقوة قبل ان تصل الى مرحلة الانتكاسة
برج الحمل
مهنيًا: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها حتي لا تقع فى المحظور
عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معًا أجمل الأوقات وأسعدها
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة
برج الثور:
مهنيا: يطرأ ما يبلبل الأجواء قليلًا، ما يعني مشكلة أمام تحقيق بعض الإنجازات وضرورة إعادة النظر في بعض التفاصيل
عاطفيًا: تبقى في وضع انتظار جواب او ردّ على طلب او اقتراح تقدمت به من الشريك ولكن فى نهاية هناك رد يسعد قلبك
صحيًا: توتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلًا في العمل
برج الجوزاء:
مهنيًا: يحمل إليك الحظ اعتبارًا من هذا اليوم أخبارًا جيدة فى مجالك المهني ومفاجآت سعيدة كنت تنتظرها بشوق
عاطفيًا: تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع مع الشريك، وعليك التروّي وعدم المجازفة
صحيًا: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيم
برج السرطان:
مهنيا: ينتقل يفتتح لك هذا اليوم أبوابًا جديدة وخصوصًا إذا كنت تتعاطى شأنًا تجاريًّا أو قضية بيع أو شراء
عاطفيًا: لا تندفع في جدالات قد تجرد العلاقة بينك وبين الحبيب، ويصبح ترميمها مستقبلا صعبًا فكن حذر يا عزيزي
صحيًا: حاول أن تضبط انفعالاتك وأن تحافظ على أمنك وسلامتك، فهذا اليوم ينذر بالخطر
برج الأسد:
مهنيًا: يكون هذا اليوم مسرحًا لمفاوضات غنية ولقاءات مع أشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الصعيد المهني
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب وتكون اسعد شخص
صحيًا: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية
برج العذراء:
مهنيًا: أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات في طريقة تعاملك مع الامور حتى تتفادي العصبية التى قد تادي الى مشاكل أكبر.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة
صحيًا: تشعر بتوتر نتيجة ضغط العمل في هذا اليوم، لا تهمل الطعام الصحي والابتعاد عن التفكير زائد بالامور
برج الميزان:
مهنيًا: يغلق هذا اليوم بعض الأبواب التىي كانت تاتي منها المشاكل، لكن الفلك يحذّرك من الصدمات والخيبات
عاطفيًا: تعود الأمور إلى مجاريها مع الشريك بعدما تفهم وجهة نظرك وينصحك الفلك من التقليل من عصبيتك فى تعاملك مع الشريك
صحيًا: سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطًا وافرًا من الراحة والنوم حتى تستعيد طاقتك
برج العقرب:
مهنيًا: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود ف احد العقود التى تهمك
عاطفيًا: تستيجب لرغبات من تحب محاولًا تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي والانفتاح على المستقبل
صحيًا: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخة
برج القوس:
مهنيًا: يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك فى مجال عملك وتصبح محط أنظار الزملاء فى العمل ويبرز نجمك اذا كنت طالب
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فهناك علاقة واعدة مع أحد الأشخاص وتتفقان على أمور كثيرة وتتحليان بالذكاء وحب المعرفة
صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك، اخرج إلى الطبيعة واستنشق الهواء النقي وحاول ممارسة رياضة المشي
برج الجدي
مهنيًا: يخفّ الوهج السابق، ويدعوك هذا اليوم إلى الاستراحة والاهتمام بالشأن المهني وتخفيف الضغط
عاطفيًا: تبدو الاتصالات جيدة وقد تقوم بسفر أو تحضّر لمشروع او تعرف موعدًا غراميًا مميزًا
صحيًا: الأجواء الإيجابية تدفعك إلى المزيد من العمل والنشاط وتمدّك بالحيوية الممتازة
برج الدلو:
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بالنجاح والحظ في مشاريعك ومساعيك، لكن حاول ان تتجنّب الجدال مع بعض الزملاء
عاطفيًا: شجارات ونزاعات مع الشريك على أمور غير ذات أهمية تسيء إلى الأجواء بينكما في حين تبدو بعض التنازلات مفيدة للتوصل إلى تفاهم
صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة
برج الحوت:
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على مشاريع مالية واستثمارات جديدة وحسابات وعمليات شرائية ويبشرك الفلك بارباح مهمة
عاطفيًا: الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس في مصلحتك، الحذر مطلوب في التعامل معه وحاول تهدئة الامور بينكما
صحيًا: للارهاق والأرق انعكاسات سلبية، والمعالجة مطلوبة فورًا وبقوة قبل ان تصل الى مرحلة الانتكاسة