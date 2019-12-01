توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 ديسمبر على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

برج الحمل



برج الثور:



برج الجوزاء:



برج السرطان:



برج الأسد:



برج العذراء:



برج الميزان:



برج العقرب:



برج القوس:





برج الجدي

مهنيًا: يخفّ الوهج السابق، ويدعوك هذا اليوم إلى الاستراحة والاهتمام بالشأن المهني وتخفيف الضغط

عاطفيًا: تبدو الاتصالات جيدة وقد تقوم بسفر أو تحضّر لمشروع او تعرف موعدًا غراميًا مميزًا

صحيًا: الأجواء الإيجابية تدفعك إلى المزيد من العمل والنشاط وتمدّك بالحيوية الممتازة



برج الدلو:

مهنيًا: يعدك هذا اليوم بالنجاح والحظ في مشاريعك ومساعيك، لكن حاول ان تتجنّب الجدال مع بعض الزملاء

عاطفيًا: شجارات ونزاعات مع الشريك على أمور غير ذات أهمية تسيء إلى الأجواء بينكما في حين تبدو بعض التنازلات مفيدة للتوصل إلى تفاهم

صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة





برج الحوت:

مهنيًا: يركّز هذا اليوم على مشاريع مالية واستثمارات جديدة وحسابات وعمليات شرائية ويبشرك الفلك بارباح مهمة

عاطفيًا: الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس في مصلحتك، الحذر مطلوب في التعامل معه وحاول تهدئة الامور بينكما

صحيًا: للارهاق والأرق انعكاسات سلبية، والمعالجة مطلوبة فورًا وبقوة قبل ان تصل الى مرحلة الانتكاسة

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 01 ديسمبر-كانون الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .مهنيًا: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها حتي لا تقع فى المحظورعاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معًا أجمل الأوقات وأسعدهاصحيًا: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادةمهنيا: يطرأ ما يبلبل الأجواء قليلًا، ما يعني مشكلة أمام تحقيق بعض الإنجازات وضرورة إعادة النظر في بعض التفاصيلعاطفيًا: تبقى في وضع انتظار جواب او ردّ على طلب او اقتراح تقدمت به من الشريك ولكن فى نهاية هناك رد يسعد قلبكصحيًا: توتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلًا في العملمهنيًا: يحمل إليك الحظ اعتبارًا من هذا اليوم أخبارًا جيدة فى مجالك المهني ومفاجآت سعيدة كنت تنتظرها بشوقعاطفيًا: تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع مع الشريك، وعليك التروّي وعدم المجازفةصحيًا: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيممهنيا: ينتقل يفتتح لك هذا اليوم أبوابًا جديدة وخصوصًا إذا كنت تتعاطى شأنًا تجاريًّا أو قضية بيع أو شراءعاطفيًا: لا تندفع في جدالات قد تجرد العلاقة بينك وبين الحبيب، ويصبح ترميمها مستقبلا صعبًا فكن حذر يا عزيزيصحيًا: حاول أن تضبط انفعالاتك وأن تحافظ على أمنك وسلامتك، فهذا اليوم ينذر بالخطرمهنيًا: يكون هذا اليوم مسرحًا لمفاوضات غنية ولقاءات مع أشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الصعيد المهنيعاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب وتكون اسعد شخصصحيًا: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهيةمهنيًا: أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات في طريقة تعاملك مع الامور حتى تتفادي العصبية التى قد تادي الى مشاكل أكبر.عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعةصحيًا: تشعر بتوتر نتيجة ضغط العمل في هذا اليوم، لا تهمل الطعام الصحي والابتعاد عن التفكير زائد بالامورمهنيًا: يغلق هذا اليوم بعض الأبواب التىي كانت تاتي منها المشاكل، لكن الفلك يحذّرك من الصدمات والخيباتعاطفيًا: تعود الأمور إلى مجاريها مع الشريك بعدما تفهم وجهة نظرك وينصحك الفلك من التقليل من عصبيتك فى تعاملك مع الشريكصحيًا: سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطًا وافرًا من الراحة والنوم حتى تستعيد طاقتكمهنيًا: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود ف احد العقود التى تهمكعاطفيًا: تستيجب لرغبات من تحب محاولًا تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي والانفتاح على المستقبلصحيًا: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخةمهنيًا: يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك فى مجال عملك وتصبح محط أنظار الزملاء فى العمل ويبرز نجمك اذا كنت طالبعاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فهناك علاقة واعدة مع أحد الأشخاص وتتفقان على أمور كثيرة وتتحليان بالذكاء وحب المعرفةصحيًا: عليك الاهتمام بجسمك، اخرج إلى الطبيعة واستنشق الهواء النقي وحاول ممارسة رياضة المشي