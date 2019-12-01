ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 ديسمبر على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:12 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 01 ديسمبر-كانون الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

برج الحمل
مهنيًا: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها حتي لا تقع فى المحظور
عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معًا أجمل الأوقات وأسعدها
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة

برج الثور:
مهنيا: يطرأ ما يبلبل الأجواء قليلًا، ما يعني مشكلة أمام تحقيق بعض الإنجازات وضرورة إعادة النظر في بعض التفاصيل
عاطفيًا: تبقى في وضع انتظار جواب او ردّ على طلب او اقتراح تقدمت به من الشريك ولكن فى نهاية هناك رد يسعد قلبك
صحيًا: توتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلًا في العمل

برج الجوزاء:
مهنيًا: يحمل إليك الحظ اعتبارًا من هذا اليوم أخبارًا جيدة فى مجالك المهني ومفاجآت سعيدة كنت تنتظرها بشوق
عاطفيًا: تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع مع الشريك، وعليك التروّي وعدم المجازفة
صحيًا: إياك والتحدي ومعارضة الآخرين والأعراف، حاذر فالخطر كبير والعقاب وخيم

برج السرطان:
مهنيا: ينتقل يفتتح لك هذا اليوم أبوابًا جديدة وخصوصًا إذا كنت تتعاطى شأنًا تجاريًّا أو قضية بيع أو شراء
عاطفيًا: لا تندفع في جدالات قد تجرد العلاقة بينك وبين الحبيب، ويصبح ترميمها مستقبلا صعبًا فكن حذر يا عزيزي
صحيًا: حاول أن تضبط انفعالاتك وأن تحافظ على أمنك وسلامتك، فهذا اليوم ينذر بالخطر

برج الأسد:
مهنيًا: يكون هذا اليوم مسرحًا لمفاوضات غنية ولقاءات مع أشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الصعيد المهني
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب وتكون اسعد شخص
صحيًا: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية


برج العذراء:
مهنيًا: أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات في طريقة تعاملك مع الامور حتى تتفادي العصبية التى قد تادي الى مشاكل أكبر.
عاطفيًا: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة
صحيًا: تشعر بتوتر نتيجة ضغط العمل في هذا اليوم، لا تهمل الطعام الصحي والابتعاد عن التفكير زائد بالامور

برج الميزان:
مهنيًا: يغلق هذا اليوم بعض الأبواب التىي كانت تاتي منها المشاكل، لكن الفلك يحذّرك من الصدمات والخيبات
عاطفيًا: تعود الأمور إلى مجاريها مع الشريك بعدما تفهم وجهة نظرك وينصحك الفلك من التقليل من عصبيتك فى تعاملك مع الشريك
صحيًا: سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطًا وافرًا من الراحة والنوم حتى تستعيد طاقتك

برج العقرب:
مهنيًا: تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد البنود ف احد العقود التى تهمك
عاطفيًا: تستيجب لرغبات من تحب محاولًا تغيير بعض عاداته وجعله ينسى الماضي والانفتاح على المستقبل
صحيًا: تناول الحبوب الكاملة بانتظام، فهي تساعدك في تأخير ملامح الشيخوخة

برج القوس:
مهنيًا: يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك فى مجال عملك وتصبح محط أنظار الزملاء فى العمل ويبرز نجمك اذا كنت طالب
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فهناك علاقة واعدة مع أحد الأشخاص وتتفقان على أمور كثيرة وتتحليان بالذكاء وحب المعرفة
صحيًا: عليك الاهتمام بجسمك، اخرج إلى الطبيعة واستنشق الهواء النقي وحاول ممارسة رياضة المشي

برج الجدي
مهنيًا: يخفّ الوهج السابق، ويدعوك هذا اليوم إلى الاستراحة والاهتمام بالشأن المهني وتخفيف الضغط
عاطفيًا: تبدو الاتصالات جيدة وقد تقوم بسفر أو تحضّر لمشروع او تعرف موعدًا غراميًا مميزًا
صحيًا: الأجواء الإيجابية تدفعك إلى المزيد من العمل والنشاط وتمدّك بالحيوية الممتازة

برج الدلو:
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بالنجاح والحظ في مشاريعك ومساعيك، لكن حاول ان تتجنّب الجدال مع بعض الزملاء
عاطفيًا: شجارات ونزاعات مع الشريك على أمور غير ذات أهمية تسيء إلى الأجواء بينكما في حين تبدو بعض التنازلات مفيدة للتوصل إلى تفاهم
صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة


برج الحوت:
مهنيًا: يركّز هذا اليوم على مشاريع مالية واستثمارات جديدة وحسابات وعمليات شرائية ويبشرك الفلك بارباح مهمة
عاطفيًا: الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس في مصلحتك، الحذر مطلوب في التعامل معه وحاول تهدئة الامور بينكما
صحيًا: للارهاق والأرق انعكاسات سلبية، والمعالجة مطلوبة فورًا وبقوة قبل ان تصل الى مرحلة الانتكاسة
Advertisements

ترشيحاتنا

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

مصدر قضائي يكشف هوية الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة

بـ فستان ملون.. ريا أبى راشد تستعرض أناقتها

بدون ميكب.. دنيا سمير غانم بفلتر الأرنب

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

بسبب التخفيضات.. شاهد خناقة نسائية عنيفة داخل متجر أمريكي خلال الـBlack Friday

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

حقيقة تورط بطل فيلم تيتانيك في حرائق غابات الأمازون