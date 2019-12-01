آخرهم الرئيس المجرى .. رؤساء ومشاهير فى رحاب الأقصر

شهدت مدينة الأقصر زيارات العديد من المشاهير ورؤساء الدول والملوك للاستمتاع بجوها الساحر ومناخها الجذاب ، وأظهرت جمالها السينما المصرية بأفلامها، ففى السطور التالية نسرد أبرز المشاهير والأفلام فى رحاب الأقصر.



يقول الأثري الطيب غريب مدير معبد الكرنك، إن مدينة الاقصر زارها العديد من المشاهير السياسة والفن والكرة منهم منذ عدة أشهر، أبرزهم فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، فى ختام زيارته لمصر، والتى التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستمع لشرح واف بسحر الحضارة الفرعونية بالأقصر.



وأيضا زار الاقصر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وزوجته، والرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان وزوجته ، ومفوضة الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق تونى بلير، مشيرا الى ان اخر الرؤساء الذين زاروا الاقصر أمس السبت الرئيس المجرى، الرئيس المجري يانوش أدير والوفد المرافق وقام بجولة سياحية بين آثار مدينة الأقصر.



وأضاف غريب: أيضا زارها النجم الأمريكى العالمى أوين ويلسون، وأبدى إعجابه بها، مشيرا إلى أن هذه هى زيارته الأولى لمصر، وأنها فاقت كل توقعاته لما وجده من أمن وأمان وترحيب ودفء من المصريين، وأكد أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة‪.



وأردف مدير معبد الكرنك أن من الفنانين المصريين الذين زاروا الاقصر الفنان الراحل محمود عبد العزيز وسمية الخشاب وزجها السابق أحمد سعد وأحمد السقا ومحمود حميدة ومنى ذكى ونورهان وليلى علوى وإلهام شاهين وهالة صدقى ودرة والعديد من نجوم الكرة المصرية منهم الكابتن أحمد شوبير وخالد الغندور.



ومن أشهر الأفلام التى صورت بالمعالم الاثرية بالاقصر، فيلم «غرام فى الكرنك»، وهو من أهم الأفلام الاستعراضية في تاريخ السينما المصرية، وقامت "فرقة رضا" بتصوير عدد من الرقصات بمعبد الكرنك.



وفيلم "صراع في الوادي " تدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، وصورت عددا من المشاهد في معبد الكرنك، لعل أبرزها مشهد النهاية، الفيلم بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، زكي رستم، فريد شوقي، ومن إخراج يوسف شاهين.



فيلم " دماء على النيل " تم تصوير مشاهد النهاية في معبد الكرنك بالأقصر، وتدور أحداث الفيلم حول "الثأر" في الصعيد، وهو من بطولة فريد شوقي، هند رستم، حسن يوسف، أمينة رزق، فاخر فاخر، ومن إخراج نيازي مصطفى.



فيلم " المومياء " الفيلم تدور فكرته حول قبيلة تنقب عن الآثار ومن ثم تقوم ببيعها، وتم تصوير الفيلم بمدينة الأقصر، وعدد من المشاهد في معبد الكرنك، ، ووادي الملوك.

