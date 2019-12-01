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تعليم

بترول الأزهر تتسلم جائزة التميز الأولى على مستوى العالم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:02 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
تسلم طلاب القسم هندسة البترول والتعدين بجامعة الأزهر، جائزة التميز العالمية الأولى على المستوى العالم من مقر جمعية الهندسي البترول بأمريكا.

وأوضح الدكتور طاهر الفخراني، أستاذ بهندسة البترول، والمشرف على الفريق، أن الجائزة تعطي للأفضل من الفروع عالميا ولقد تأسس فرعها في عام 2005 ووصل العام الماضي بإشراف الدكتور طارق أبوالفتوح علي المركز الأول.

وقدم الفخرانى الشكر لمجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على الدعم المعنوي للقسم ومن ثم تكريم الطلاب في مجلس الجامعة تقديرا لتفوقهم.

وأضاف الفخراني أن حصول المشروع على هذه الجائزة جاء بناء على تقييم عالمي من عدد من الحكام المشرفين على النشاط حيث تعدد النشاط الطلابي للأزهر اجتماعيا عن طريق عدد من الزيارات المستشفي 57357، وكذلك المشاركة في يوم اليتيم بالاشتراك مع احدى الجمعيات الخيرية المعروفة.

واستكمل الفخراني أن هندسة الأزهر شاركت في مسابقة للأبحاث العلمية عقدت في البحرين وحصل فيها الطالب أحمد علوان على المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط.

كما شارکت مجموعة من الطلاب في المسابقة SPE Egypt Educational Week وحصلوا جميعا على المركز الأول في المسابقة وهم: عبدالرحمن محمد فتحي وسامي شباشي ومحمد بدران ومحمود حسن.
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