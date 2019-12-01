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مرأة

1 ديسمبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
يتسم مولود برج القوس بالعفوية التى تميزه عن الأبراج الأخرى، وهو شخص عاشق للتخطيط فى أمور حياته، كما أنه ذو ثقة عالية بمن حوله .

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج إنه فى علم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 1 ديسمبر :
فإن ذلك يعنى أنك طموح ولديك احتياج دائم لتحقيق نجاحات شخصية، لكن ردود أفعالك قد تكون متصلبة وصارمة فى كثير من الأحيان.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد هذا اليوم :
وتقول إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدًا قبل الإقدام عليه.
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