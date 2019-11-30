لجنة انتخابات تحالف الأحزاب تناقش معايير اختيار المرشحين

عقدت لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية اجتماعها الثاني برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس اللجنة ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في مقر حزب الحركة الوطنية، وبحضور المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والنائب رجب هلال حميدة النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل، وحسن ترك نائب رئيس اللجنة ورئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، وخالد عبد الحميد النائب الأول لرئيس الحزب العربي، والمستشار حاتم الدالي عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ومساعد رئيس اللجنة والنائب عبد الإله عبد الحميد مساعد رئيس اللجنة وأمين تنظيم الحركة الوطنية، وحسن بديع رسلان أمين عام مساعد حزب الريادة، ومحسن أبو سعدة نائب رئيس حزب العمل.





وصدقت اللجنة علي محضر الإجتماع السابق وناقشت مقترحات اللجنة حول نظام التقدم للترشيح بالأحزاب وتم عرض نموذج إستمارة الترشح المقترحة وكذلك تمت مناقشة اقتراحات أعضاء اللجنة حول خطة عمل اللجنة المستقبلية ومناقشة معايير اختيار المرشحين .





من جانبه، قال المستشار حاتم الدالي، عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية ، ان مقترحات اللجنة تم عرضها للوصول للنتائج التى تم الانتهاء منها، وتم الاتفاق على بدء عمل اللجنة بعد انتهاء الأحزاب من عملها، وكل حزب له رؤية مستقلة وفقا لقدراته، وحزب الحركة الوطنية ناقش كيفية خوض الانتخابات على المقاعد الفردية وليست القوائم على مستوى الجمهورية فى كافة مراحل الانتخابات. تم التوصل إلى أن رئيس الحزب صاحب الرؤية بالتناقش مع حزبه.





واوضح الدالي، خلال اجتماع لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس اللجنة ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن دور اللجنة هو تلقى ملف الترشيحات بعد فرزه من قبل الحزب ومراجعة قدرته وصلاحيه لتمثيل دور الحزب داخل البرلمان والمحليات، ووجدنا عدد من الاحزاب بعد ان وصلت للبرلمان تسرب العديد من مرشحيها، وطالب الاحزاب بعدم تقديم ملفات للجنه الا ملفات الاعضاء الذين تضمن ولائهم على مدار السنوات الخمس للانعقاد.





يذكر ان لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية قد عقدت اجتماعها الثاني برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس اللجنة ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في مقر حزب الحركة الوطنية ،وبحضور المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والنائب رجب هلال حميدة النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل، وحسن ترك نائب رئيس اللجنة ورئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب وخالد عبد الحميد النائب الأول لرئيس الحزب العربي، والمستشار حاتم الدالي عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ومساعد رئيس اللجنة والنائب عبد الإله عبد الحميد مساعد رئيس اللجنة وأمين تنظيم الحركة الوطنية، وحسن بديع رسلان أمين عام مساعد حزب الريادة، ومحسن أبو سعدة نائب رئيس حزب العمل



