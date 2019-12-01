أسوان تواصل مشاركتها فى حملة مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسوان فى حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، وكذلك المشاركة فى فعاليات المنتدى الثانى للقضاء على العنف ضد المرأة المنعقد تحت شعار جيل المساواة ضد جرائم اغتصاب حقوق النساء والفتيات.



وفى نفس السياق ناقش المنتدى أهمية القضاء على العنف ضد النساء وتأثيره على المجتمع من خلال الرؤى الدينية، والقانونية، والاجتماعية والاقتصادية، والصحية، والثقافية، وتم إستعراض نماذج لمشروعات الشباب تحمل ضمنيا أفكارًا تنادى بمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى وجود بعض الأعمال الفنية المتعددة والتى تحمل أفكارا ورؤى لكيفية القضاء على هذه الظاهرة.



كما خرجت فعاليات المنتدى الثانى للقضاء على العنف ضد المرأة بأسوان بمجموعة من التوصيات أهمها امكانية التصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة أفكار فنية ورياضية وثقافية اضافة إلى التوصية بالنزول إلى القرى لنشر التوعية لدى النساء والفتيات خاصة فى ظاهرة ختان الاناث، والتوعية بالصحة للفتيات اضافة إلى التوعية بالنواحى الدينية للفتيات الريفية .



الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة " و16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هى حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام 1991م بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتنتهى الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالى تعبيرًا عن الأمل فى الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف .