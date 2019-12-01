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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه.. اليوم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تبيع وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بعمليات بيع أجل 91 يوما بـ 9.75 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 9.25 مليار جنيه.

وتسعي وزارة المالية للإقتراض من البنوك مبلغ 41.75 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري، لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، علي مدار 3 طروحات أسبوعية وخصوصا أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.

ومع طرح الوزارة اليوم لأذون الخزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين يومي الخميس والإثنين بقيمة تبلغ 22.75 مليار جنيه.


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