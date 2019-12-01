في يومه العالمي.. تعرف على الاحتياطات اللازمة لعدم الإصابة بمرض الإيدز

الإيدز هو متلازمة نقص المناعة المكتسب، هو عدوى فيروسية تصيب جهاز المناعة بالجسم، ويجعل الجهاز المناعي ضعيفًا فيجب على الشخص المصاب بالإيدز اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية الجهاز المناعي، فتزامنًا مع اليوم العالمي لمرض الإيدز تعرف على الاحتياطات اللازمة وفقًا لموقع "boldsky"



الابتعاد عن الابر المستعملة

استخدام الإبر المصابة من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" ، قد يجعل الشخص الآخر يصاب بالإيد، فـ احرص دائمًا على حقن إبرة يمكن التخلص منها.



نقل الدم

يتم فحص الدم الموجود في بنوك الدم للتأكد من إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية ثم نقله لاحقًا إلى الشخص الآخر، ولكن هناك بعض الأشخاص تنقل الدم دون فحصه جيدًا وذلك قد يؤدي إلى الاصابة بالأيدز، فيجب تجنب نقل الدم من اماكن غير موثوق فيها.



الحمل

إذا كانت الأم مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يمكن أن يدخل فيروس الإيدز إلى الجنين عن طريق عبور المشيمة، فإن استخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشرية قد تقلل إلى حد كبير من معدل انتقال الإيدز إلى الطفل، فيجب ان تتجنب الام حدوث الحمل عند اصابتها بمرض الايدز.





