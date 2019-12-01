ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومه العالمي.. تعرف على الاحتياطات اللازمة لعدم الإصابة بمرض الإيدز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
تعرف على الاحتياطات
تعرف على الاحتياطات اللازمة لعدم الاصابة بمرض الايدز
Advertisements
حياة عبد العزيز
الإيدز هو متلازمة نقص المناعة المكتسب، هو عدوى فيروسية تصيب جهاز المناعة بالجسم، ويجعل الجهاز المناعي ضعيفًا فيجب على الشخص المصاب بالإيدز اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية الجهاز المناعي، فتزامنًا مع اليوم العالمي لمرض الإيدز تعرف على الاحتياطات اللازمة وفقًا لموقع "boldsky"

الابتعاد عن الابر المستعملة
استخدام الإبر المصابة من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" ، قد يجعل الشخص الآخر يصاب بالإيد، فـ احرص دائمًا على حقن إبرة يمكن التخلص منها.

نقل الدم
يتم فحص الدم الموجود في بنوك الدم للتأكد من إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية ثم نقله لاحقًا إلى الشخص الآخر، ولكن هناك بعض الأشخاص تنقل الدم دون فحصه جيدًا وذلك قد يؤدي إلى الاصابة بالأيدز، فيجب تجنب نقل الدم من اماكن غير موثوق فيها.

الحمل
إذا كانت الأم مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يمكن أن يدخل فيروس الإيدز إلى الجنين عن طريق عبور المشيمة، فإن استخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشرية قد تقلل إلى حد كبير من معدل انتقال الإيدز إلى الطفل، فيجب ان تتجنب الام حدوث الحمل عند اصابتها بمرض الايدز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

أسباب الإصابة بفيروس سي.. تحذير| هذه الطرق تصيبك بالمرض

أسباب العدوى بفيروس سى .. 7 طرق تؤدي لنقل المرض

يونيسيف: وفاة أكثر من 300 طفل ومراهق يوميا لأسباب متعلقة بالإيدز

ترشيحاتنا

الأيزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبيها الدواعش على الهواء.. فيديو

الكورة مش كلام.. رد فعل خالد الغندور على حملة لاعبي الزمالك لبقاء ميتشو

بسبب التخفيضات.. شاهد خناقة نسائية عنيفة داخل متجر أمريكي خلال الـBlack Friday

هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب

خفض أسعار السلع التموينية خلال ساعات.. وعقوبة لمخالفي التنفيذ

النواب يكشف تفاصيل فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

حقيقة تورط بطل فيلم تيتانيك في حرائق غابات الأمازون