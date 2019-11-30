إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة لتحديد آليات وإستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.





خلال الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية أن المرحلة القادمة ستشهد الاهتمام بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وأيضًا تعظيم العمل الجماعي والتنسيق بين جميع القطاعات للنهوض بالمحافظة.





وأشار إلى أنه سيتم تنظيم العمل ضمن إستراتيجية محددة قصيرة المدى بالإضافة إلى العمل الفوري على عدة ملفات مثل (النظافة – إزالة الإشغالات والمخالفات – تنمية الموارد – توفير متنفسات طبيعية – وضع المحافظة على الخريطة السياحية – تقنين التعديات على أملاك الدولة – تنمية القرى الأكثر إحتياجًا - تنمية الموارد البشرية من خلال الدورات التدريبية والكشف عن المهارات بين شباب الغربية).



