ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:41 م
محافظ الغربية يكشف
محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة
Advertisements
احمد علي
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة لتحديد آليات وإستراتيجية العمل خلال الفترة القادمة، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا والأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

خلال الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية أن المرحلة القادمة ستشهد الاهتمام بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وأيضًا تعظيم العمل الجماعي والتنسيق بين جميع القطاعات للنهوض بالمحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم العمل ضمن إستراتيجية محددة قصيرة المدى بالإضافة إلى العمل الفوري على عدة ملفات مثل (النظافة – إزالة الإشغالات والمخالفات – تنمية الموارد – توفير متنفسات طبيعية – وضع المحافظة على الخريطة السياحية – تقنين التعديات على أملاك الدولة – تنمية القرى الأكثر إحتياجًا - تنمية الموارد البشرية من خلال الدورات التدريبية والكشف عن المهارات بين شباب الغربية).

كما أكد محافظ الغربية خلال اللقاء على أهمية التعاون وإشتراك الجميع في العمل والاستفادة من خبرات وقدرات جامعة طنطا وتحقيق التكامل بين جميع قطاعات المحافظة من أجل النهوض بالخدمة المقدمة للمواطنين.
إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة
إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة
إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة
إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة
إستراتيجية قصيرة.. محافظ الغربية يكشف عن خطة عمله الفترة القادمة
Advertisements

ترشيحاتنا

صرخات الألم أنقذت حياته | شاب يحاول الانتحار لخلافات أسرية في شربين

أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة

ضربة جديدة لـ حمو بيكا في أسيوط.. اعرف التفاصيل

بملابس رياضية .. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها داخل الجيم

لوك جديد بعد الازمات.. أسما شريف منير تتألق بماكياج صاخب | شاهد

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار الفترة المقبلة..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور

ظهور رومانسى | رامى مالك وحبيبته لوسى يخطفان الأنظار فى مباراة كرة سلة| صور

بـ فستان ملون.. ريا أبى راشد تستعرض أناقتها