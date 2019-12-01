فى أول يوم عمل .. 10 تصريحات لـ محافظ أسوان الجديد

فى أول يوم عمل له أمس السبت كمحافظ لأسوان رصد " صدى البلد " أبرز تصريحات المحافظ الجديد اللواء أشرف عطية والتى تمثلت فى الآتى:



أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون منهاج عمل لبذل الجهود لخدمة المواطن الأسوانى، حيث سيتم تركيز الإهتمام على تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات كالتعليم والصحة والبنية الأساسية والنظافة العامة وغيرها من القضايا التى تهم الشارع الأسوانى مع العمل على استغلال المزايا النسبية وتعظيم مواردها .



هناك سباق مع الزمن للاستعداد الكامل لاستضافة الأحداث العالمية والمحلية التى ستقام على أرض عاصمة الشباب الإفريقى وفى مقدمتها منتدى أسوان للسلام والتنمية فى منتصف شهر ديسمبر .



أنه سيمد يده للجميع من خلال التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ، وأيضًا سيعقد لقاءات دورية مع كافة فئات وأطياف المجتمع الأسوانى ، ولاسيما الشباب للتكاتف معه من أجل النهوض بهذه المحافظة العريقة لأننى أؤمن بدور أبناء المخلصين الحريصين على تنميتها لتكون دائمًا فى أبهى صورها .



لن يترك أى عنصر أو قيادة فاسدة قد تشكل أى إعاقة لمسيرة العمل التنفيذى بالمحافظة وخاصة أن مكافحة الفساد تأتى فى أولويات العمل العام له ، مع تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز لأنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع إيمانًا منه بأن كل المواطنين متساوون فى الحقوق المشروعة وعليهم نفس الواجبات .



الإسراع بوتيرة العمل بالمشروعات الجارية فى مجالات البنية الأساسية والخدمية مع الوضع فى الإعتبار لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية فى مختلف المجالات من أجل توفير فرص عمل حقيقة للشباب تساهم بدورها فى الحد من مشكلة البطالة.



وضعنا أيدينا على مختلف المشاكل الموجودة بالمحافظة وتم التعرف عليها ومناقشتها بدقة ، وبدأنا فى دراستها على الفور عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعطى توجيهاته إلى ضرورة الإلتحام المباشر مع المواطنين وتنفيذ أعمال التطوير والتحديث.



من واقع الدراسة المبدئية للمشاكل التى تعانى منها المحافظة، هناك بعضًا منها سنتبنى لها حلول سريعة، وأخرى تتطلب بعض الإجراءات التنسيقية لحلها فى أقرب وقت ، ونحن نسير على مبدأ أنه لا توجد مشكلة إلا ولها حل فى ظل توافر الإرادة والإصرار على النجاح وهو ما نعتمد عليه طوال فترة عملنا ، وليس هناك مجالًا للإستسلام أو الفشل .



العمل كفريق واحد ينتهج الجد والإخلاص لتعظيم الإيجابيات وهو الذى يحتاج إلى التعاون والتكاتف بين الجميع لتحقيق آمال وطموحات أبناء هذه المحافظة .



العمل لخدمة أهالي أسوان، والحرص على الصالح العام، كما أنه لن تترك أى مشكلة إلا وسيتم التعامل السريع معها ، ولن يهمل مواطن مصرى أسوانى واحد .



التواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لوضع الحلول لأى مشاكل أو مطالب أولًا بأول ، كما أن تكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضًا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تتضمن تنفيذ أعمال التطوير والتحديث والعمل الميدانى والنزول إلى الشارع وهو ما سنعسى إلى تنفيذه على أرض الواقع بمنتهى الجد والإخلاص بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .