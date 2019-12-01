200 مليون شخص أفريقي يعتمدون على الأسماك كمصدر رئيسي للبروتين.. وإيرادات القارة من الصيد 10 مليارات دولار سنويًا..و نميرة نجم تحذر من الصيد غير القانوني

١٠ ملايين أفريقي يعتمدون على صناعة حرفة صيد الأسماك في إفريقيا

الصيد غير القانوني خطر يهدد الأمن الغذائي للقارة السمراء

مصايد الأسماك وصناعتها تساهم بشكل كبير في تعزيز القوة الاقتصادية للقارة

اختتم مؤتمر "ديناميكيات المنازعات حول الصيد غير القانوني وغير المنظم الذي نظمه معهد ماكس بلانك للقانون الإجرائي بجامعة لوكسمبورج بالتعاون مع جامعة جنيف والذي إستمر يومين لتقييم النطاق القانوني لنزاعات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بمقترحات لتحسين إدارة هذه النزاعات في ضوء أطر تسوية المنازعات بين مؤسسات التعاون العالمي والإقليمي، والمحاكم الدولية والمحاكم، والسلطات القضائية المحلية.وقدمت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ، ورقة عمل حول الاستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا لعام 2050 ، الإستراتيجية البحرية المتكاملة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.وعالج المؤتمر الآثار المتعددة لأبعاد الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الذي يعكس مجموعة متنوعة من الأنظمة القانونية والتحديات القضائية ،بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.وقالت السفيرةً نميرة نجم في كلمتها إن عشرة ملايين أفريقي يعتمدون على صناعة حرفة صيد الأسماك في إفريقيا، وأن 200 مليون شخص في القارة يعتمدون على الأسماك كمصدر رئيسي للبروتين، حيث قدرت إيرادات إفريقيا من الصيد بنحو 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا.وأضافت أن الصيد غير القانوني وغير الخاضع للرقابة والإبلاغ عنه لايهدد الأمن الغذائي فحسب ، بل يهدد أيضًا الإيرادات المالية التي تؤدي إلى فقدان الوظائف والفقر والآثار السلبية الاجتماعية الأخرى.وأشارت الى أن المنطقة الأكثر تضررا في الصيد غير المشروع في القارة الأفريقية هي غرب إفريقيا، وأنه وفقًا لتقرير مجموعة تقييم الموارد البحرية لعام 2005 ، فإن 40٪ من المصيد المبلغ عنه في تلك المنطقة نتج عن أنشطة غير قانونية ،مشيرة الي أن في بعض بلدان غرب إفريقيا ، هناك حالات تفوق فيها المصيد غير القانوني على الصيد القانوني ، وهو ما يكشف عن الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لإعتماد وتنفيذ الآليات القانونية الإقليمية والقارية لمعالجة هذه المشكلة المستمرة.وكان القادة الأفارقة قد قرروا استعادة أجندة الأمن البحري من الجهات الفاعلة الخارجية ،ورسم خريطة طريق إنشاء إستراتيجية أمنية بحرية متماسكة وموجهة نحو تنمية للقارة تخدم مصلحة جميع أصحاب المصلحة.وقالت نجم، إنه إذا تم استغلال المصايد بشكل صحيح من خلال الصيد المنتظم والمبلغ عنه والمنظم ، فيمكن أن تساهم مصايد الأسماك وصناعاتها بشكل كبير في تعزيز القوة الاقتصادية للقارة التي ستخفف من الفقر في إفريقيا.وأكدت أنه تم ترسيخ الاستراتيجية من خلال اعتماد ميثاق لومي في عام 2016 ، وإعتمد رؤساء الدول الأفريقية ميثاق الأمن والسلامة البحرية والتنمية ، وأن هذا الميثاق هو أول أداة تدرك الحاجة إلى تنسيق الصكوك القانونية داخل القارة.وعرضت التدابير اللازمة لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة لوضع لوائح وممارسات سليمة لصيد الأسماك.وأشارت إلي أداة مهمة تتعلق بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في نفس المنطقة ، وهي معاهدة إنشاء لجنة خليج غينيا والتي تصمً أنجولا والكاميرون والكونغو والجابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا وساو تومي وبرينسيبي لافتة الي انه وفي محاولة لضمان التنسيق ، نصت المعاهدة على أن التعاون بين الدول الأعضاء فيها يجب أن يتماشى مع مبادئ وقيم الاتحاد الأفريقي.وأكد المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي علي المضي قدمًا لمواجهة التحدي الدائم المتمثل في مؤامة بين قواعد الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ،حيث بدأت عملية تحديد مجالات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما.وشددت علي ضرورة عقد اجتماعات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وخبراء الاتحاد الأفريقي في مجال النقل البحري لتبادل خبرات التنفيذ وأوجه القصور ووسائل التعاون والتنسيق بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية والاستراتيجيات البحرية للاتحاد الأفريقي.وأقرت أن الهدف الرئيسي في هذا الشأن هو إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية ، فلا يمكن تحقيق ذلك دون التنسيق الحقيقي لقواعدنا وتنفيذها ، لبناء قطاع بحري صحي ونابض بالحياة في إفريقيا ، وهو مايتطلب عملًا شاقًا من كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية للوصول إلى مستوى التكامل المنشود لصالح قارتنا ومعيشة الأفارقة.