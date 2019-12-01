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اقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يطلق حزمة تمويلات للدول ذات الدخل المنخفض الأربعاء المقبل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:49 ص
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
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محمد يحيى
أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن إطلاق حزمة تمويلات للبلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا كصندوق تمويل للتنمية الأفريقية في الفترة من 4 إلى 5 من ديسمبر المقبل؛ بمدينة سنتوريون بجنوب إفريقيا، بغرض إتمام التجديد الـ15 للصندوق لتلك البلدان في الفترة من 2020 حتى 2022.

ويشارك ممثلو حكومات البلدان الأعضاء في البنك بفعاليات الاجتماع التي تركز على احتياجات وأولويات بلدان المنتدى الإنمائي الأفريقي والتدابير والموارد اللازمة لمعالجتها.

ذكرت مجموعة البنك أنه علي مدار الـ45 عاما السابقة شارك البنك بدور رئيسي في توفير الموارد والبيئة المواتية للبلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض وتقديم الخبرات الفنية لتعزيز التنمية لتلك البلاد لتسريع وتيرة النمو بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

وستركز الاجتماعات هذا العام علي مجموعة من الأهداف من بينها توفير بنية تحتية مستدام لدعم التحول الاقتصادي وتحقيق التكامل الإقليمي للقارة السمراء، بالإضافة لتوفير الموارد البشرية المدربة لدعم تلك التوجهات بغية توفير المزيد من فرص العمل اللائق التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المانحة.
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