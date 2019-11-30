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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتين عربية وأفريقية للتجديف

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:48 م
الجزار
الجزار
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آمنة عبدالعظيم
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة؛ الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتى الكانوى والكياك العربية والإفريقية للتجديف، بالبحيرات، بالمنطقة الشاطئية، بالمدينة.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف البطولتين فى الفترة من ٩ : ١٣ ديسمبر المقبل، بمشاركة ٢٢ دولة عربية وإفريقية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب.

كما استعرض وزير الإسكان، جهازا جديدا نفذته إحدى الشركات المصرية، ويعمل على تكثيف بخار الماء المتواجد بالهواء، وتحويله إلى مياه شرب نقية، فى إطار الجهود المبذولة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.
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