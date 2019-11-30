لا داعي للقلق.. صحة الغربية: نقل طالبة إلى حميات المحلة لإصابتها بـ الالتهاب السحائي

أصدر الدكتور عبدالقادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور السيد قاعود مدير ادارة صحة ثان المحلة بضرورة نقل " مريم . ع . م " الطالبة بمدرسة الشيخ محمد أبوزهرة الإعدادية التابعة لإدارة غرب التعليمية إلى مستشفى الحميات لإصابتها بالالتهاب السحائى بعدما تم سحب عينات منها وتحليلها، وأكدت صحة الغربية إصابتها ووضعها تحت الملاحظة فى غرفة العزل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .





وأضاف وكيل الصحة بالغربية أن الطالبة أصيبت بارتفاع شديد فى درجات الحرارة وتم نقلها فى بداية الامر إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها .





وأشار إلى أن الطالبة أجرت الفحوصات و تبين إصابتها بالالتهاب السحائى العادى وتم احتجازها بمستشفى الحميات لمباشرة علاجها، لافتا إلى أن حالتها الآن مستقرة ويعتبر هذا النوع من المرض غير مُعدٍ ولا داعى للقلق وسوف تعود الطالبة لممارسة حياتها بصورة طبيعية عقب تماثلها للشفاء.



