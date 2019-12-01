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بالشوكة والسكينة.. 4 نصائح ذهبية لتناول السمك بـ قواعد الاتيكيت

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:41 ص
4 نصائح ذهبية لتناول
4 نصائح ذهبية لتناول السمك بـ قواعد الاتيكيت
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حياة عبد العزيز
الاتيكيت هو آداب السلوك والمعاملات مع تفاصيل الحياة اليومية، في المأكل والملبس والمشرب، فتعرفي على كيفية تناول السمك بالاتيكيت، من خلال ماجي الحكيم خبيرة الاتيكيت.

طريقة تناول السمك بالاتيكيت

- ادخال سكين السمك من الجانب المفتوح من السمكة وبالتحديد بعد الرأس مباشرة حتى الوصول إلى عظمها ، ثم تمرر السكين بهدوء قدر الإمكان بين اللحم والعظم مع الإستعانة بشوكة تناول السمك من الخارج فيكون لحم السمك بين السكين من السفل والشوكة من الأعلى .

- الاستمرار حتى الوصول إلى الذيل فينفصل هنا اللحم عن الرأس والذيل فى قطعة سليمة ، تكرر نفس العملية على الجانب السفلى.

- الأن تحصل على اللحم بدون أشواك ويكون الهيكل العظمى للسمكة سليم ومتصل بالرأس والذيل.

- تناول شرائح السمك يختلف عن تناول اللحوم الأخرى لأن لحم السمك مختلف وغرس الشوكة بداخله يعرضه للتفتت لذا يجب تقطيعه بميل وهو ما تقوم به سكين السمك بسهولة وحمله بشوكة السمك العريضة.
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