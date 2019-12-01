ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5438) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية :

(1859) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (213) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (19) دراجة نارية مخالفة، و(13) مخالفة "موقف عشوائى"، و (40) مخالفة شروط الترخيص، و (30) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



