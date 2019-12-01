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حوادث

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:22 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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أحمد مهدي - اسلام مقلد
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5438) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية :
(1859) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (213) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (19) دراجة نارية مخالفة، و(13) مخالفة "موقف عشوائى"، و (40) مخالفة شروط الترخيص، و (30) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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