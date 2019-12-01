للمرة الثالثة على التوالي هنا الزاهد بإطلالة بنطلون البوي فريند

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر قصتها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بآخر ظهور لها.



وظهرت هنا الزاهد بـ إطلالة شتوية، متألقة بجاكيت جينز ذات اللون الأزرق ، وبنطلون بوى فريند من ألوان الصاعقة ، واضعة يديها فى جيب البنطلون البوى فريند.



وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل منسدلا على ظهرها وكتفيها، بتسريحة كيرلى، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الترابية.



التقطت هنا الزاهد الصور من خلال هاتفها المحمول الخاص، وظهرت بجانبها إحدى صديقاتها.



لم تتكلف هنا الزاهد فى ارتداء الإكسسورات فى إطلالتها، وظهر من خلال الصورة أنها تفضل ارتداء البناطيل البوى فريند وذلك لأنها تظهر به فى العديد من الإطلالات فى الفترة الأخيرة ولكن بعدد من الألوان المختلفة.