شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال

دعم النادي الأهلي ، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول ،على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"





وكان النادي الأهلي قد تعرض للخسارة أمس أمام نادي النجم الساحلي بهدف نظيف، في افتتاحية مشوار المارد الأحمر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهي الخسارة الأولى للفريق تحت القيادة الفنية له.





ونشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية صورة لفايلر معلقة عليها:"نحن نثق بك" في رسالة دعم للمدير الفني السويسري صاحب الـ 46 عامًا، لينال المنشور إعجاب الآلاف من مشجعي النادي الأهلي.





وتولى فايلر مهمة تدريب النادي الأهلي في نهاية شهر أغسطس ، حيث قاد النادي الأهلي في 8 مباريات، حقق فيهم الانتصار في 7 وخسر مباراة واحدة فقط.



