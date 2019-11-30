ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:58 م
ريني فايلر المدير
ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي
Advertisements
إسماعيل محمود
دعم النادي الأهلي ، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول ،على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"

وكان النادي الأهلي قد تعرض للخسارة أمس أمام نادي النجم الساحلي بهدف نظيف، في افتتاحية مشوار المارد الأحمر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهي الخسارة الأولى للفريق تحت القيادة الفنية له.

ونشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية صورة لفايلر معلقة عليها:"نحن نثق بك" في رسالة دعم للمدير الفني السويسري صاحب الـ 46 عامًا، لينال المنشور إعجاب الآلاف من مشجعي النادي الأهلي.

وتولى فايلر مهمة تدريب النادي الأهلي في نهاية شهر أغسطس ، حيث قاد النادي الأهلي في 8 مباريات، حقق فيهم الانتصار في 7 وخسر مباراة واحدة فقط.

ويلاقي النادي الأهلي ، فريق نادي بني سويف يوم الثلاثاء القادم، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مترجم فايلر يغيب عن رحلة بعثة الأهلي إلى تونس بسبب "فيفا"

فايلر: الأهلي جاهز لمواجهة النجم الساحلي.. غدا

الأهلي يتدرب علي الكرات العرضية قبل مواجهة النجم الساحلي

بعد الهزيمة اليوم .. فايلر: كنا أفضل من النجم الساحلي

فايلر يخفق في تحقيق رقم قياسي تاريخي بعد الخسارة من النجم الساحلي

مطلب وحيد لفايلر من لاعبي الأهلي قبل العودة للقاهرة

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. ابتعد عن سلق البيض في الأواني الألمونيوم

بدون ميكب.. دنيا سمير غانم بفلتر الأرنب

محمد هنيدى يثير غضب جمهور الزمالك بسبب صورة السجائر | شاهد

بعد دخول محمد فؤاد العناية المركزة.. أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع

هيثم فاروق يهاجم ميتشو عقب هزيمة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

أخبار الزمالك اليوم.. رحيل ميتشو بعد خسارة مذلة من مازيمبي.. ومدرب جديد على أعتاب النادي

AdvertisementS

شاهد | خالد الغندور يعلن رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي

أمير له رأي آخر.. مرتضى منصور يستقر على إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

بعد خسائر الزمالك المتتالية.. خالد الغندور يكشف كواليس مصطلح ميتشو قد جروس 900 مرة

الأهلي مع رينيه فايلر.. حين يكون للهزيمة أثر جانبي

تحديد مصير ميتشو.. أول قرار من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك بثلاثية من مازيمبى

مدرب جديد على أعتاب الزمالك بعد قرار الاستغناء عن ميتشو

الكورة مش كلام.. رد فعل خالد الغندور على حملة لاعبي الزمالك لبقاء ميتشو

دوري أبطال إفريقيا .. مازيمبي يسحق الزمالك بثلاثية

اجتماع الحسم.. الزمالك يفكر في كوبر ونبيه.. واللاعبون يتحدون الإدارة: عايزين ميتشو

نحن معك.. أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد أخبار الإطاحة بـ ميتشو من تدريب الفريق

خالد الغندور: يوجد لاعب يهرب من المباريات بسبب المال.. وحان وقت رحيل ميتشو

أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور

ظهور رومانسى | رامى مالك وحبيبته لوسى يخطفان الأنظار فى مباراة كرة سلة| صور

بـ فستان ملون.. ريا أبى راشد تستعرض أناقتها