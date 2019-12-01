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تعليم

التعليم : نماذج استرشادية لتدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحانات .. قريبا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم مع الطلاب
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف توفر قريبًا على موقعها الرسمي نماذج امتحانية استرشادية جديدة للتدريب على نظام الامتحانات ، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الاول و الثاني الثانوي.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لامتحانات الصف الاول الثانوي هذا العام فستعقد في الفصل الدراسي الاول ورقيا ، وستكون بدرجات محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية ، وستكون درجاتها ايضا محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح .

وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة كان في استطاعتها ان تعقد امتحان الترم الاول للصف الاول الثانوي إلكترونيا عبر التابلت ، ولكن حرصنا ان نمنح أبناءنا في الصف الاول الثانوي فرصة للتعود علي أجهزة التابلت قبل تطبيق امتحان عليها.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي ، هو تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان ، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.

وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي ، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب ، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الاول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات ، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب علي جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.
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