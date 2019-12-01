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اقتصاد

سحر نصر: مصر تدعو المستثمرين لدعم تنفيذ مشروعات تنموية بإفريقيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
محمد يحيي و علياء فوزي
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التى تستضيفها لندن فى يناير المقبل، تعد مهمة لجمع الشركات والحكومات مع المؤسسات الدولية لزيادة فرص الاستثمار بالقارة الإفريقية.

وأوضحت في تصريحات لها، أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

وذكرت أن وزاراتها تعمل علي تطوير وإنشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية بمختلف محافظات مصر، و التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات للتيسير على المستثمرين.

أضافت " نصر" أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسى للنمو الاقتصادى، لذلك فهى قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، منها قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال.

أوضحت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حققت قصص نجاح فى مصر منها مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى أسوان.
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