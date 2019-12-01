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مرأة

للسيدات.. تناول البروتينات بكثرة يحمي من مرض خطير

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
للسيدات.. تناول البروتينات
للسيدات.. تناول البروتينات بكثرة يحمي من مرض خطير
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حياة عبد العزيز
الإيدز هو أحد الأمراض القاتلة التي يمكن أن يكون لها الكثير من التداعيات على صحة الفرد، فالجهاز المناعي من أبرز الأجهزة التي تتأثر بالأمراض، وعند ضعفه فذلك مؤشر خطر على صحة الإنسان ولاسيما السيدات.

وأوضحت الدراسة وفقًا لموقع "bold sky" أن للإيدز تأثيرًا خطيرًا على الخصوبة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن معدلات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى النسل تتراوح بين 15 ٪ إلى 45 ٪، و قد تعاني المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من مرض التهاب الحوض (PID) الخطير بسبب ضعف الجهاز المناعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن تخفيض هذا المعدل إلى أقل من خمسة بالمائة مع علاج فعال أثناء دورة الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية.

وأكدت الأبحاث أن بالنسبة للنساء اللائي يتجنبن الخضوع للعلاج المضاد للفيروسات الرجعية، قد تحدث مضاعفات الحمل في كثير من الأحيان، ويمكن لعدد متزايد من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية اختيار الولادة الطبيعية الآمنة.

ونصح الاطباء وفقًا لموقع "boldsky" بالإكثار من تناول البروتين النباتي الذي يحتوي على الفاصوليا والمكسرات والبذور، فإنها تساعد على تعزيز الصحة، وتحمي النساء من الاصابة بمرض الإيدز.
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