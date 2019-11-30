كامل الوزير: مصر حصلت على المركز الـ 11 لأول مرة في المنظمة البحرية العالمية.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إن مصر فازت بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "c" كما أن المنظمات والدول لديهم ثقة كبيرة في مصر وقياداتها، بالإضافة إلى دور مصر الكبير في المنطقة والعالم كله في القضاء علي الإرهاب وفي وضع خططها التنموية هذا كله ينعكس على نظرة العالم بأكمله إلى مصر .





وأضاف " الوزير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أن هناك دورا كبيرا جدا للتوكيلات الملاحية والغرف الملاحية في اسكندرية وبورسعيد ودمياط ، كما ان الريسيبشن كان يأتي اليه سنويا حوالي 100 او 150 فرد ولكن هذه المرة لم تحتوينا القاعة لان كان عددنا حوالي 550 فردا.





وأشار" الوزير " الي ان هذه المرة كان هناك تنافس شديد جدا علي الجناح المصرى ، أن المنظمة البحرية العالمية التي تدير كل عمليات النقل البحرى في العالم كلة وتحتوى علي 174 دولة منهم 165 دولة لهم حق التسويط، كما ان الانتخابات تجرى كل سنتين .



