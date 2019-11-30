اخبار البرلمان | فرح يتحول لـ مأتم .. نائب الجيزة يودع الحياة في حفل زفاف ابنته.. انخفاض أسعار السلع خلال ساعات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة السبت 30 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:













أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة إصدار تشريع لفرض ضرائب على المبيعات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات على الإنترنت، مشيرًا إلى أن المبيعات الإلكترونية أصبحت تجارة واسعة وتحقق عوائد كبيرة للغاية، يجب على الدولة أن تأخذ حقها منها.













يبدو أن الموت كتب له أن يودع نجلته فى حفل زفافها، لكى يلقى ربه وينتقل جثمانه إلى مثواه الأخير عند بارئه، ويتحول حفل زفافها إلى مأتم لم تكتمل فيه فرحته نجلته ولم يكتب له أن يفرح لها، إنه النائب الراحل محمد بدوى دسوقى الذى توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وذلك إثر أزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته.













أقيم مساء، اليوم، السبت، عزاء النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بمسجد بدوى بشارع البحر الأعظم.













قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن التجار لا يجرؤون على مخالفة التسعيرة الجديدة للسلع التموينية، بعد تخفيضها من قبل الحكومة، ممثلة في وزارة التموين.













شهدت أسعار النفط تراجعًا حوالي واحد بالمئة اليوم، السبت، بعد تقرير أظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وصعود مخزون البنزين، لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني، حد من الخسائر.













لم يكتب له القدر أن يستكمل حفل زفاف ابنته التى طالما كان ينتظر اللحظة التى يراها عروسا لكى يسلمها بيده إلى عريسها، فلم يكن يعلم أن يوم زفافها سيتحول إلى مأتم كبير يحضره الأقارب والأصدقاء، بدلا من تهنئته بزواج ابنته، لكى يحضروا لحظة وفاته.













شهادة وفاة جديدة تكتب داخل مجلس النواب، بعد أن توفي النائب محمد بدوي دسوقي، نائب الجيزة وعضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء زفاف ابنته.











