بسبب الشيطان .. أب وأم يجلدان ابنهما الصغير حتى الموت | شاهد

قتل صبي في التاسعة من عمره بعد أن تعرض للجلد على أيدي أفراد طائفة دينية بما في ذلك والده الذي كان يحاول "طرد الشياطين" منه، بحسب تحريات الشرطة الروسية.



وكان الصبي الروسي الذي يدعى ديفيد مكمم الفم لمنعه من الصراخ عندما كان يعذب من قبل والده والطائفة الدينية بحجة اخراج الارواح الشريرة منه.



يزعم أن والد طفل كان يساعد في ضربه مع أشخاص في حين كانت الأم تمسك وتثبت ابنها.



وبحسب صحيفة ميرور صلت المجموعة الطائفية على جسد الطفل لمدة يومين في محاولة لاحيائه ولكن لم ينجح الأم، حيث لفظ انفاسه اثر تعذيبه.



وحين فشلت الطائفة في إنقاذ الطفل قاموا بدفن جسده في غابة بالقرب من بحيرة في مدينة يكاترينبورج ، شرق جبال الأورال الروسية.



وتم اكتشاف جثة الصبي حين اتصلت عمة الطفل بالشرطة وابلغتهم بانه مختفٍ منذ عدة أيام.



واعتقلت الشرطة الروسية كلا من والدي الطفل وعدد من أعضاء الطائفة الدينية للاشتباه بارتكابهم جريمة قتل في القضية المروعة.



قال خبراء الطب الشرعي إن الصبي توفي جراء الاختناق وأن علامات الجلد كانت واضحة على جسده.