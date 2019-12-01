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لـ صحة طفلك.. اللبن الصناعي يسبب كوارث صحية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:39 ص
لـ صحة طفلك.. اللبن
لـ صحة طفلك.. اللبن الصناعي يسبب كوارث صحية
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حياة عبد العزيز
تفضل الكثير من السيدات اللوجوء لرضاعة اطفالهن باللبن الصناعي نظرًا لسهولته، ولكنه يسبب اضرار كثيرة علىى صحة الطفل، ولكن عند اللوجوء لاعطاء الطفل اللبن الصناعي يجب ان يكون باستشارة الطبيب.

أكدت الدكتورة علياء حافظ مديرة برامج التغذية باليونيسيف خلال لقائها ببرنامج شارع شريف، أن تناول اللبن الصناعي يضر بصحة الطفل ويسبب كوارث صحية، ومن ابرزها فقر الدم، والسكر، والسمنة المفرطة.

وتابعت مديرة برامج التغذية باليونيسيف ان هناك نسبة كبيرة من خطر الاصابة بسرطان الدم للأطفال بسبب تناول اللبن الصناعي.

ونصحت الامهات خلال حديثها بضرورة تناول اللبن الطبيعي للطفل فإنه يحمي من أمراض عديدة، ويحتوي على الكثير من الفوائد.

ومن ابرز الفوائد الصحية للبن الطبيعي:

- يزيد من نسبة ذكاء الطفل.

- تقوية الجهاز المناعي للاطفال.

- يزيد من نسبة تحصيل الدراسي فيما بعد.
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