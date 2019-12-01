شجرة العيلة في كتاب .. فكرة جديدة يجهز لها قبائل شمال سيناء

كشف اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن تفاصيل التجهيز والإعداد لطباعة كتيبات تحمل شجرة لكل عائلة لتعريف الشباب بها، إلى جانب إنشاء مركز لتدريب الدعاة في العريش.



وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تصريحات صحفية علي قيام رموز القبائل والعائلات بتبني مبادرة اعداد كتيبات صغيرة موضحا بها جذور تلك القبائل والعائلات ودورها على مر التاريخ لتعريف الأجيال الجديدة بها.



وأوضح أن ذلك من اجل إبراز الأعمال الوطنية والعظيمة والتضحيات التي تم بذلها من أجل الحفاظ علي الوطن وليكونوا قدوة بالنسبة لهم .



وأضاف شوشة أنه سيتم انشاء أول مركز لتدريب الدعاة يتبع وزارة الأوقاف لخدمة المحافظة ، وسيتم افتتاحه في مسجد الشهيد محمد سمير شراب الجارى اقامته حاليا في منطقة الخلفاء الراشدين.



وأكد ان المركز يهدف إلى إعداد كوادر مدربة من الدعاه لنشر الإسلام الوسطي بين المواطنين وتوعية الشباب بامور دينهم.