ثقافة أسوان: قافلة بالخطارة لدعم الانتماء وحب الوطن .. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية الفنية بمختلف البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان .



نظم قصر ثقافة أسوان قافلة ثقافية بمركز شباب الخطارة بأبو الريش تضمنت محاضرة بعنوان "الإنتماء وحب الوطن والتصدى للإرهاب" حاضرت فيها ليلى ابراهيم مدير إستعلامات أسوان سابقًا والتى أشارت إلى أن الإنتماء الوطنى يعد إحدى الركائز الأساسية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، و يجب أن يبدأ بحجر الأساس وهو الطفل والعمل على غرس الإنتماء والولاء لوطنه منذ الصغر عن طريق عوامل التنشئة المحيطة به منذ الصغر وهى الأسرة والمدرسة .



وقالت بأن الأسرة هى المكان الذى يولد ويعيش الإنسان فيه منذ صغره ، فحب الوطن شعور وغريزة بالفطرة منذ الولادة ، لذا لابد من العمل على تنمية هذا الحب ، والحفاظ عليه على مدار حياة الطفل حتى يصل إليه إحساس بأن حب الوطن واجب وفريضة يسأل عليها أمام الله، فلا يجوز هدمه أو تخريبه والمحافظة عليه وعلى منشآته والشعور بالمسئولية تجاهه.



وتابعت بضرورة أن يتحمل الظروف المعيشية الصعبة والمحن التى يمر بها وطنه فى مرحلة زمنية معينة، وهنا يكمن لدى الفرد مدى حبه لوطنه وإنتمائه له مهما أثرت هذه الظروف على حياته، لأن الانتماء شعور بالارتباط بالمكان الذى يولد ويعيش فيه الإنسان من خلال المشاركة المجتمعية والقدرة على الاندماج فى المجتمع ، ويجب على الأسرة والمؤسسات التعليمية العمل على تنشئة الطفل على حب الوطن والإنتماء والولاء له والبعد عن العنف بأشكاله المختلفة والقضاء على الأسباب التى يتولد عنها العنف حفاظا على الوطن .



وأعقب ذلك تنظيم أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبد الباسط عبد الحميد وحسنى الاتلاتى وسمير طلب ، إلى جانب ورشة فنية"تدوير مخلفات البيئة ومسكات للأطفال" للمدربة ولاء حسبن، وفى الختام قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مجموعة من التبلوهات المستوحاه من البيئة النوبية والأسوانية منها " الكف، التانا، النجرشاد، السوق".