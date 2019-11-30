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منوعات

لصوص يطلقون النار على حافلة فريق كرة قدم نيجيري شهير.. صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تعرضت حافلة تنقل فريق كرة قدم من الدوري الممتاز النيجيري لهجوم من قبل لصوص مسلحين واصابوا عدة لاعبين بجروح خطيرة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ، إن فريق إفنياني أوبا، كان في طريقه إلى المباراة الودية أمام فريق جيجاوا جولدن ستارز في مدينة كانو في شمال نيجيريا، حين تعرضوا للهجوم المميت.

وأفادت شبكة "بي بي سي" أن حافلة اللاعبين تعرضت لإطلاق النار من قبل اللصوص في مدينة لوكوجا ، عاصمة ولاية كوجي ، في حوالي الساعة 1:30 مساء يوم الجمعة.

وتظهر الصور الملتقطة اثار إطلاق النار وهو مخترق النافذة الامامية للحافلة 

وأصدر النادي بباناو بشأن الحادث قال فيه "أصيب السائق بالرصاص بينما أصيب بعض أعضاء طاقم التدريب واللاعبين بجروح خطيرة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء الهجوم الدامي عليهم.
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