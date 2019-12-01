حقوق الملكية الفكرية والآثار تحصد الجائزة الثالثة فى مسابقة حضارة.. صور

فازت فكرة "حقوق الملكية الفكرية والآثار فى ضوء القوانين المنظمة - التحديات والحلول وآليات التنفيذ" للدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء والفنانة التشكيلية علياء على أحمد بالجائزة الثالثة فى مسابقة " حقوق حضارة لبناء حضارة" .



الجائزة برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية فى مصر،وصاحب الفكرة ومتبنيها الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية، وتم توزيع شهادات التقدير فى الحفل الختامى بأحد الفنادق، فى حضور كبار العلماء ومنهم العالم الشهير الدكتور مصطفى السيد والدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام للاتحاد العام للآثاريين العرب



وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الفكرة تتضمن دراسة العيوب بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الويبو واتفاقية اليونسكو 1970 وقانون حماية الآثار المصرى والتى تقف عائقًا ضد ضمان حقوق للآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية والمستنسخة والتى تباع من آن لآخر فى صالات المزادات الدولية.



وأشار إلى أن "الويبو" أول اتفاقية دولية حول الملكية الفكرية والذى بدأ سريانها فى منتصف 1995 تجاهلت حقوق الحضارة رغم أنها تضمنت الجوانب التي يتفوق فيها الغرب ليدفع الشرق الثمن وتجاهلت حقوق الحضارة ليستمر استنزاف حضارة الشرق دون حقوق أدبية و مادية ويمكن طلب وضع الآثار بندًا فى الاتفاقية بعد تحديد تعريف دولى لها وبذلك يتوافر لكل آثار العالم خارج موطنها حماية دولية.



وأشار ريحان إلى أن اتفاقية اليونسكو (1970) النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية تجاهلت حق الدول الموقعة عليها ومنها مصر فى المطالبة بعودة آثارها التى نهبت قبل عام 1970، بتقديم وثائق ملكية وتسجيل بالآثار.



وتابع أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتضمن فى المادة 8 " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج مصر وكان خروجها بطرق غير مشروعة" وشرط خروجها بطرق غير مشروعة يعطى الفرصة للجانب الآخر فى التلاعب فى المشروعية.



وأردف: "هناك رأس نفرتيتى بمتحف برلين خرجت بطرق غير مشروعة ويصر الجانب الآخر أنها مشروعة كما أنها تتجاهل الآثار التى تخرج بالحفر خلسة لأنها غير مسجلة باعتبارها لم تتم بشكل علمى عن طريق وزارة الآثار وهى معظم الآثار التى تباع بالمزادات خارج مصر وتسعى المبادرة لوضع فقرة بصرف النظر عن طريقة خروجها وبهذا تصبح كل الآثار خارج مصر من الأموال العامة المصرية ولنا حقوق ملكية فكرية فى عرضها بالمتاحف مع حقنا فى المطالبة بعودتها".



وأكد ريحان أن فكرته طالبت بتطبيق التجربة الإيطالية فى أن القوانين المحلية لها قوة القانون الدولى وقد استعادت إيطاليا 100 قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف المتواجدة بها آثارًا إيطالية



كما تضمنت عدة اقتراحات وتوصيات لضمان تحقيق كل ما سبق ومنها تحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم " هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصرى الكبير تتبنى تنفيذ التوصيات السابق ذكرها، إنشاء شرطة خاصة تحت اسم "شرطة مكافحة تهريب الآثار" تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار والحفر خلسة.



كما توصى فكرة الدكتور ريحان بملاحقة الدول التى تقتنى آثارًا مصرية وترفض عودتها إعلاميًا داخل مصر وخارجها باستخدام عدة لغات وتعاون المرشدين السياحيين المصريين واتحاد المرشدين السياحيين العرب لتوصيل هذه الرسالة للسياح فى الداخل ولشعوب هذه الدول فى الخارج ودعم فكرة ومبادرة "حقوق حضارة لبناء حضارة" التى أطلقها الدكتور أحمد راشد الأستاذ بالجامعة البريطانية منذ نوفمبر 2017 وتبنتها أكاديمية البحث العلمى.