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فن

اجدع خلق الله.. دنيا عبد العزيز تساند محمد فؤاد في أزمته الصحية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:57 م
دنيا عبد العزيز -
دنيا عبد العزيز - محمد فؤاد
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سعيد فراج
ساندت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان محمد فؤاد، في الوعكة الصحية التي تعرض لها، ونُقل إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ونشرت دنيا عبد العزيز، صورة، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، لـ محمد فؤاد، وعلقت عليها : «الف سلامة عليك يا اجدع خلق الله».

وكان طاهر فؤاد (ابن عم النجم محمد فؤاد - ومدير أعماله)، قال إن الأطباء طمأنوهم على صحة النجم؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، عصر الجمعة، 29 من نوفمبر، ودخوله أحد المستشفيات.

وأضاف فؤاد، في تصريح لـ صدى البلد، أن «فؤاد» شعر بإعياء بعد ارتفاع في ضغط الدم، ومعدل السكر، ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة؛ لتلقي العلاج.

وأوضح، أن الأطباء المعالجين قرروا وضع محمد فؤاد تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين؛ للاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

وخضع النجم محمد فؤاد، إلى بعض الفحوصات الطبية، بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته، عصر امس الجمعة.

وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى، للإطمئنان على حالته، وبدأ تلقي العلاج.

وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.
اجدع خلق الله.. دنيا عبد العزيز تساند محمد فؤاد في أزمته الصحية
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