هنفطر إيه؟.. ساندوتش جبنة جودة بـ البسطرمة وكوب شاي باللبن

يجب أن تتنوع وجبة الإفطار حتى يتمتع الجسم بصحة جيدة، فتعرف على مكونات وجبة الإفطار للشيف عماد الخشت.





مكونات ساندوتش جبنة جودة بالبسطرمة:





- جبنة جودة شرائح

- بسطرمة شرائح

- خبز توست

- زبدة

- خيار مخلل

- طماطم شيرى





طريقة تحضير ساندوتش جبنة جودة مع بسطرمة:





* ترص طبقات من شرائح الجبنة والبسطرمة على شريحة خبز توست





* يوضع على طاسة مدهونة بالزبدة على نار متوسطة ويضغط عليه حتى تسيح الجبنة





* يقلب على الوجه الآخر





* يقطع السندوتش لمثلثين





* يزين الوجه بشرائح الخيار المخلل والطماطم الشيرى



