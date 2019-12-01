ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يشكر الفريق أسامة ربيع على الاستجابة لأهالي سيناء.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر، للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لاستجابته السريعة لأهالى سيناء، الذين طالبوا ببدء العمل فى الأنفاق من السابعة صباحًا، وهو ما وافقت عليه هيئة قناة السويس اليوم، بعد عرض شكواهم ببرنامج «على مسئوليتى» نهاية الأسبوع الماضى.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الاستجابة توحي بأن هناك مسئولين يتابعون ويتجاوبون مع مطالب المواطنين.

وتابع "موسى" أن مراسلي برنامج «على مسئوليتي» ينتشرون منذ الغد في الشوارع وكل المحافظات لعرض مشاكل المواطنين على الهواء ووضعها أمام المسؤول لإيجاد الحلول لها كما سيتم فتح باب المداخلات.

وأوضح "موسى" أن البرنامج وسيلة لنقل رأي الناس، والمواطنون يثقون في الاستجابة سريعا.

وكان الإعلامى أحمد موسى عرض فى برنامجه خلال الأسبوع الماضى مناشدة أهالي سيناء للفريق أسامة ربيع ببدء العمل بأنفاق السويس الجديدة قبل التاسعة صباحا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير

أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة

خراج ولا ورم.. تفاصيل مجهولة عن مرض نيللي كريم

هجوم نارى.. عفاف شعيب: حلا شيحة خلعت الحجاب ومعه الثياب |شاهد

حقيقة شراء والد محمد صلاح نادى رياضى

شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثالثة على التوالي هنا الزاهد بإطلالة بنطلون البوي فريند

بسبب التخفيضات.. شاهد خناقة نسائية عنيفة داخل متجر أمريكي خلال الـBlack Friday

بتكلفة باهظة | تعرف على سعر مجوهرات أحلام فى أحدث ظهور