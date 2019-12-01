أحمد موسى يشكر الفريق أسامة ربيع على الاستجابة لأهالي سيناء.. فيديو

وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر، للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لاستجابته السريعة لأهالى سيناء، الذين طالبوا ببدء العمل فى الأنفاق من السابعة صباحًا، وهو ما وافقت عليه هيئة قناة السويس اليوم، بعد عرض شكواهم ببرنامج «على مسئوليتى» نهاية الأسبوع الماضى.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الاستجابة توحي بأن هناك مسئولين يتابعون ويتجاوبون مع مطالب المواطنين.





وتابع "موسى" أن مراسلي برنامج «على مسئوليتي» ينتشرون منذ الغد في الشوارع وكل المحافظات لعرض مشاكل المواطنين على الهواء ووضعها أمام المسؤول لإيجاد الحلول لها كما سيتم فتح باب المداخلات.





وأوضح "موسى" أن البرنامج وسيلة لنقل رأي الناس، والمواطنون يثقون في الاستجابة سريعا.



