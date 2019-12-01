لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

يتعرض العديد من المراسلين لمواقف محرجة أمام الكاميرات، خاصة مراسلين الرياضة، في مثل حالة هذا المراسل القطري عليك تعلم الإنجليزية قبل الذهاب لتغطية المباراة أو اختيار اللاعب جيدًا قبل الاندفاع بحسك الصحفي.



تعرض مراسل قناة الكأس القطرية لموقف شديد الإحراج بعد انتهاء مباراة قطر واليمن التي أقيمت ضمن المجموعة الأولى لكأس الخليج.



وقف المراسل ليستقبل اللاعبين بحماس شديد أثناء البث المباشر على الهواء، وقد استوقف لاعب المنتخب القطري «كريم بوضياف» ليسأله عن المباراة.



استمر المراسل في أسئلته رغم إشارة بوضياف إليه بعدم قدرته على تحدث اللغة العربية، لكن المراسل لم ينتبه لتعليقات لاعب المنتخب القطري.



حاول كريم بوضياف تبين ما يقصده المراسل من أسئلته لمحاولة الرد عليه دون إحراجه لكنه كان منشغلًا بطرحها دون الانتباه لما يقوله اللاعب.



تعرض المراسل لصدمة وإحراج شديدين عندما رفع بوضياف صوته في إحراج قائلًا "أنا لا أتحدث العربية!"، فبدا على المراسل التوتر وترك الأمر لمذيع قناة الكأس مرددًا "عندك يا خالد".