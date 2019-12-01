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توك شو

محمد ممدوح يروي كواليس أول لقاء له مع محمود عبد العزيز في إبراهيم الأبيض .. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
محمد ممدوح
محمد ممدوح
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قسم التوك شو
قال الفنان محمد ممدوح، إن ظهوره الأول في فيلم "إبراهيم الأبيض" جاء بعد حضور المخرج مروان حامد لأحد العروض "قهوة سادة" الذي حظى بشعبية كبيرة.

وأضاف: "جه مروان حامد أتفرج وتاني يوم المساعد بتاعه كلمني وقالي أنه عايزني في فيلم إبراهيم الأبيض، ولما عرفت أني هكون أبن محمود عبدالعزيز كانت فرحة عارمة".

وأضاف ممدوح خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية "TEN"، أن أول لقاء بينه وبين والده في العمل الفنان محمود عبدالعزيز كان مرعوبا.

وتابع :" خلال أحدى المشاهد بينه وبين عبدالعزيز قال لي أنت ممثل شاطر يابني وسابني ومشي".
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