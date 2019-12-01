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حوادث

ما بتخلفش .. حبس عامل أشعل النار في زوجته بـ روض الفرج

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بإشعال النار في زوجته بسبب تأخرها في الإنجاب، بروض الفرج.

البداية كانت بتلقى مأمور قسم روض الفرج، بلاغا من المستشفى العام بوصول ربة منزل مصابة بحروق من الدرجة الثانية، وبسؤال أقاربها اتهموا زوجها بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليها والمتهم بسبب التأخر في الإنجاب، وانتهت بإشعال المتهم النيران في جسد الضحية.

وأنكر الزوج الاتهامات الموجهة إليه من قبل أسرة الزوجة في محضر الشرطة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
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