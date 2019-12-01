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توك شو

محمد ممدوح: يحيى الفخراني وجه لي رسالة بسبب نبرة صوت تايسون.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح
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قسم التوك شو
قال الفنان محمد ممدوح، إنه تعرض لهجوم ونقد كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "الصوت" خلال أعماله الفنية في السباق الرمضاني الماضي، موضحًا أنه يعتذر للمرة الثانية لكل من شعر بالضيق والأذى من صوت "تايسون"، حيث يرى أن المشاهد يجب أن يكون مستمتعا بكل التفاصيل.

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن البعض اشتكى من صوته في مسلسل "قابيل"، بينما لم يشتكوا من أدائه في مسلسل "ولد الغلابة" رغم أن المسلسل الأخير كان ثقيلا وكان باللغة العربية الصعيدية.

وتابع :" أنا ساعات بأكل حروف وأسرع في الكلام ودي خطأ وبعترف بيه بس أنا بتمرن على كده عشان أعالجه، فيه ناس قالتلي الكثيرين بيتنمروا عليك، بس أنا مش بحسبها تنمر، لأن حق المشاهد إنه يستمع لصوت نقي".

وواصل: "مبسوط جدا بمكالمة يحيى الفخراني ودعمني وقتها وكنت تأثرت جدا بالمكالمة دي هو بالنسبة لي مثل أعلى، طلب مني أنزل في الوزن، وقالي ( خس عشان صحتك مش عشان التمثيل)".
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