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محافظات

محافظ بني سويف الجديد: الشباب لهم دور محوري في تنفيذ الخطة التنموية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه سيتم تكوين فريق عمل متكامل، يضم المختصين من التنفيذيين في كل القطاعات، والمعنيين من الجهات المعاون والمجتمع المدني ، ويضم قيادات المحافظة ، نائبي المحافظ ، والسكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية ، بجانب التكامل والتوافق مع أعضاء مجلس النواب والجامعة بكوادرها البحثية والعلمية والإعلام بمختلف وسائله ، والشباب.

وأضاف أن بني سويف تمتلك نخبة مميزة من الشباب الواعد والوطني، للعمل تحت مظلة واحدة تحقيق مصلحة المواطن السويفي والحرص على المصلحة العامة .

وأشار إلى أنه سيعمل على وضع ضوابط وأسلوب عمل لطرحه على فريق العمل من التنفيذيين للاتفاق عليه ، على أن تتضمن معايير تقييم فعلي للإنجاز ، وأدوات وأساليب وإجراءات تقويم الأداء ، قائلا ( سنواجه كافة صور القصور الإداري أوالتقاعس ،وسندعم سبل الشفافية والنزاهة ، والحد من البيروقراطية لإنجاز أفضل .

وتابع غنيم أنه سيبدأ بالملفات الحيوية كالصحة والتعليم النظافة ، والتقنين ، والتصالح في بعض مخالفات البناء ، والصرف الصحي ، بجانب العمل على استثمار الموارد المتاحة والميزات النسبية التي تمتلكها بني سويف ، قائلا ( بني سويف محافظة واعدة في مختلف المجالات.

واستطرد محافظ بني سويف: "سأبدأ من حيث انتهى المحافظ السابق ، حيث أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات ، تعمل بنظام مؤسسى.

واختتم: "سنعمل على إكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالفترة السابقة ، خاصة وأن الفترة الماضية في عهد المستشار هاني عبد الجابر شهدت مشروعات هامة وجهود تنموية كبيرة ، حيث سيتم تكريمه على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال توليه المسؤولية بالمحافظة".
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