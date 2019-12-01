محافظ بني سويف الجديد: الشباب لهم دور محوري في تنفيذ الخطة التنموية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه سيتم تكوين فريق عمل متكامل، يضم المختصين من التنفيذيين في كل القطاعات، والمعنيين من الجهات المعاون والمجتمع المدني ، ويضم قيادات المحافظة ، نائبي المحافظ ، والسكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية ، بجانب التكامل والتوافق مع أعضاء مجلس النواب والجامعة بكوادرها البحثية والعلمية والإعلام بمختلف وسائله ، والشباب.



وأضاف أن بني سويف تمتلك نخبة مميزة من الشباب الواعد والوطني، للعمل تحت مظلة واحدة تحقيق مصلحة المواطن السويفي والحرص على المصلحة العامة .



وأشار إلى أنه سيعمل على وضع ضوابط وأسلوب عمل لطرحه على فريق العمل من التنفيذيين للاتفاق عليه ، على أن تتضمن معايير تقييم فعلي للإنجاز ، وأدوات وأساليب وإجراءات تقويم الأداء ، قائلا ( سنواجه كافة صور القصور الإداري أوالتقاعس ،وسندعم سبل الشفافية والنزاهة ، والحد من البيروقراطية لإنجاز أفضل .



وتابع غنيم أنه سيبدأ بالملفات الحيوية كالصحة والتعليم النظافة ، والتقنين ، والتصالح في بعض مخالفات البناء ، والصرف الصحي ، بجانب العمل على استثمار الموارد المتاحة والميزات النسبية التي تمتلكها بني سويف ، قائلا ( بني سويف محافظة واعدة في مختلف المجالات.



واستطرد محافظ بني سويف: "سأبدأ من حيث انتهى المحافظ السابق ، حيث أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات ، تعمل بنظام مؤسسى.



واختتم: "سنعمل على إكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالفترة السابقة ، خاصة وأن الفترة الماضية في عهد المستشار هاني عبد الجابر شهدت مشروعات هامة وجهود تنموية كبيرة ، حيث سيتم تكريمه على جهوده الكبيرة التي بذلها خلال توليه المسؤولية بالمحافظة".

