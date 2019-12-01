السل أبرزها.. مريض الإيدز أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض

تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض الايدز الذي يحتفل به العالم من كل عام في 1 ديسمبر، عرض موقع "boldsky"، الأمراض المزمنة التي يزيد خطر الإصابة بها لمريض الإيدز.



البرد



من الصعب على مريض فيروس نقص المناعة البشرية مكافحة الفيروس الذي يسبب نزلات البرد، لأن الإيدز يدمر الخلايا الموجودة في جهاز المناعة لدى المريض، فيصبح الشخص عرضة للإصابة بنزلات البرد كلما حدث تغير مناخي أو عندما يتلامس الجسم مع الجراثيم، ينبغي اتخاذ اجراءات وقائية في مرحلة مبكرة لحظر انتشاره.



الالتهاب الرئوي



إذا استمرت الحمى لأكثر من أسبوع بسبب السعال والبرد ، فمن المحتمل أن المرض قد زاد من تفاقمه واتخذ شكل الالتهاب الرئوي. فـ يرجى الرجوع على الفور إلى أخصائي طبي لأن احتقان مزيد من السعال في الرئتين يمكن أن يسبب مشكلة في التنفس للمريض، يكون مرضى الايدز أكثر عرضة للإصابة بالتهاب رئوي من الأشخاص الأصحاء.



السل



السل يستغرق سنوات عديدة لإظهار نتائجه على فرد عادي، ولكن بالنسبة إلى الشخص المصابا بفيروس الايدز يظهر مرض السل النتائج في غضون بضعة أشهر فقط، ويكون الأشخاص المصابون بالسل والايدز أكثر عرضة لخطر العواقب الوخيمة مثل الوفاة من غير المصابين بالسل.



الاكتئاب



من المحتمل أن يقع مريض الايدز فريسة للاكتئاب، ويصاب به سريعًا مقارنة بالشخص العادي، فـ المجتمع مسؤول عن تفاقم الاكتئاب وتقلب المزاج لدى مريض فيروس الايدز، ويمكن لمثل هؤلاء المرضى تحمل الأمراض الحيوية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

