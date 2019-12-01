كامل الوزير: المنظمة البحرية الدولية تسيطر على قوانين النقل بـ العالم.. فيديو

قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعد فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية.



وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدول المشاركة في التصويت لاختيار مصر في عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ينظرون إلى مصر بالاحترام والإعجاب الشديد بعد القفزات الكبيرة في مجال التنمية التي تحدث ومن ضمنها مشاريع الموانئ والأنفاق.



وكشف كامل الوزير، أن الوفود المشاركة في عملية التصويت أكدت أن ما يحدث في مصر من أعمال تنمية غير مسبوق ويتم إنجاز المشاريع في أوقات قياسية.



وأوضح كامل الوزير أن المنظمة البحرية العالمية تسيطر على تشريعات وقوانين والاختبارات الخاصة بالنقل البحري في العالم أجمع وتشمل 174 دولة من ضمنهم 165 دولة يمتلكون حق الدولة من ضمنهم 135 دولة قاموا بانتخاب مصر، حيث حصدت مصر في المركز الحادي عشر.



وتابع كامل الوزير أن الانتخابات داخل مجلس المنظمة البحرية الدولية تجرى كل عامين، مؤكدا أن مصر ستحافظ على مكانتها في تلك المنظمة العالمية.