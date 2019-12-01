بعد هزيمة الزمالك أمام مازيمبي.. طارق حامد يدعم ميتشو

نشر طارق حامد لاعب الزمالك، ومنتخب مصر، صورة لـ ميتشو مدرب الزمالك، دعما له بعد الخسارة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ونشر طارق حامد صورة لميتشو عبر خاصية "استورى" على حسابه الرسمي إنستجرام، ولم يعلق على الصورة".



وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ في الثانية عشرة ظهر غد الأحد.



يأتي هذا بعد أن تلقى الزمالك الهزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر امس السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.



ويناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الوضع النهائي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو وقرار تجديد الثقه مره اخري او الاستقرار علي رحيله والشرط الجزائي في عقده.