بـ صورة نادرة.. عادل إمام يحيى ذكرى وفاة عامر منيب

أحيا الزعيم عادل إمام ذكري وفاة الفنان الراحل عامر منيب بنشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهر في الصورة الزعيم عادل إمام بصحبة عامر منيب وزوجته والفنان الراحل مصطفى متولي، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه متمنين لهم الرحمة والمغفرة.



يذكر أن عامر محمد منيب رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 48 عاما يوم 27 نوفمبر من عام 2011 بعد معاناة مع سرطان القولون.



على الجانب الآخر يُواصل النجم عادل إمام تصوير مشاهده بمسلسله الجديد فالنتينو، ويحاول المخرج رامى إمام الانتهاء من المشاهد الخارجية.



ويُجسّد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.



