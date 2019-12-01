نقيب السياحيين: مستقبل السياحة الدينية والعلاجية واعد في مصر

اكد باسم حلقة نقيب السياحيين، إن مصر تمتلك مقومات سياحية تجعلها المقصد السياحي الأول على مستوى العالم، وتبذل وزارة السياحة جهود مضاعفة للترويج للسياحة في مصر.



وأضاف نقيب السياحيين خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن هناك أنواعا متنوعة من السياحة في مصر وعلى رأسها السياحة الدينية والعلاجية، وحققت نجاحات كبيرة في هذا السياق.



وأضاف نقيب السياحيين، أن كل شعب له احتياجات خاصة في مجال السياحة ما بين السياحة الأثرية والشاطئية والدينية والعلاجية وهو ما يجب التركيز عليه خلال الفترة القادمة كاستراتيجية للعاملين في قطاع السياحة.