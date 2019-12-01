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أستاذ أدب: الإسلام خرج من الأندلس ولم يترك أثرا بسبب محاكم التفتيش

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور حمدي حسانين، أستاذ الأدب الأندلسي، عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق الأسبق، إن الأدب الأندلسي تعرض لظلم كبير في المعاهد العلمية والجامعات المصرية، حيث إن الأدب الأندلسي يسرد تفاصيل أمة عاشت 800 سنة، ورغم ذلك لا يوجد اهتمام بهذا الأدب.

وأضاف "حسانين"، خلال حواره في برنامج " المساء مع قصواء"، على شاشة "TeN"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأدب الأندلسي يتم تدريسه في فصل دراسي واحد رغم هذا الثراء الأدبي الذي فيه، حيث إنه أدب مهم ويمثل حلقة من حلقات الأدب العربي.

وتابع:" الأدب الأندلسي يحكي قصة أمة عاشت في تلك البلاد وأسست لحضارة مزدهرة، سقوط الإسلام في الأندلس هي أكبر نكبة ألمت بالمسلمين، حيث إن الإسلام عندما دخل في أي مكان في العالم كان يترك أثر، بينما في الأندلس وبعد مرور 800 سنة لم يترك أثر، بسبب محاكم التفتيش".
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